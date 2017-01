Ils font le Buzz, le Pâté Hénaff, l'Eco Run Team de Rennes et la pétition en ligne des pompiers des Côtes d'Armor

Dans le Buzz Armorique de ce lundi, pourquoi dit-on du Pâté Hénaff que c'est le pâté du mataf? Retour sur le premier Run Eco Team de Rennes dimanche, avec des runners qui ramassent des déchets sur leur parcours. Et la pétition en ligne des pompiers des Côtes d'Armor.

D'où vient le slogan "Pâté Hénaff, pâté du mataf"?

La réponse se trouver sur la page Facebook de l'entreprise bretonne Hénaff qui renvoit dans un de ses derniers posts vers... le site du Ministère de la Défense! Vous ne le saviez peut-être pas, mais un mataf c'est un matelot en argot maritime. Le pâté Hénaff est son pâté préféré parce que pendant la première guerre mondiale, beaucoup de marins passaient commande à l'entreprise bretonne pour avoir de quoi manger sur les bateaux. Et l'armée elle-même a flairé le bon filon : à partir de 1920, elle s'est fait livrée des tonnes de pâté pour nourrir les soldats. Depuis, le partenariat tient toujours, ça fait presque 100 ans ! Pâté Hénaff, pâté du mataf donc mais aussi pâté... de l'astronaute ! Figurez-vous que la célèbre marque est dans les étoiles grâce à Thomas Pesquet, le Français qui est en ce moment dans la station spatiale internationale.

Courir en protégeant la planète, c'est le concept des Run Eco Team

Dimanche à Rennes a eu lieu le premier Run Eco Team. Le principe est simple. Il s'agit de courir tout en ramassant des déchets trouvés sur son chemin. Ils n'étaient que deux pour ce premier Run Eco Team rennais, mais il faut dire qu'il y avait les Métropolitaines de Saint-Grégoire au même moment. Pourtant le succès est là car pendant les vacances de Noël, le créateur de Facebook lui même a été séduit par le concept né il y a un an à Nantes.

Explications d'Elsa Ruckert ambassadrice de la Run Eco Team à Rennes:

Les pompiers des Côtes d'Armor demandent le soutien des internautes bretons

Les pompiers des Côtes d'Armor ont lancé une pétition en ligne via le site change.org pour "Sauvez nos secours". On lit dans le texte de cette pétition en ligne que les embauches de sapeurs pompiers professionnels sont laissées de côté. Il n'y aurait donc pas assez de personnel alors que les interventions sont toujours plus importantes, 35 000 en 2016 dans les Côtes d'Armor. "Cela amène à de la fatigue, du harcèlement, du mal être au travail, la casse du système de secours, l'avancement bloqué des personnels statutaires", lit-on encore dans cette pétition. Et il y aurait 30 postes manquants dans le département breton ce qui entraînerait un allongement des délais d'intervention. Les pompiers du 22 invitent donc à signer leur pétition sur le site change.org ou via leur page Facebook "Soutien Aux Sapeurs-Pompiers Costarmoricains".