Ils font le Buzz, le site Bretania.bzh, la vidéo "Un pet pour la paix" avec Yelle et les Kalons de l'En Avant Guingamp

Dans le Buzz Armorique du jour, le site bretania.bzh pour découvrir le patrimoine et l'histoire de la Bretagne. Une vidéo pour le moins insolite avec Yelle qui invite les internautes à faire un "pet pour la paix". Et l'En Avant Guingamp qui revendique déjà 8000 Kalons, les supporters actionnaires.

Bretania.bzh, le site pour découvrir l'histoire et le patrimoine de la Bretagne

Ce site internet a été initié il y a trois ans par la Région Bretagne. L'idée était de créer un portail pour découvrir la Bretagne, son histoire et son patrimoine, à travers des documents de qualités. C'est l'association Bretagne Culture Diversité qui gère le site. En quelques clics, on trouve facilement des photos, des monuments, des livres, des cartes postales, des plan bretons. Cette semaine, un nouveau service vient d'être ajoute, il s'appelle "à l'entour" et permet de découvrir les richesses patrimoniales et culturelles près de chez soi. Concrètement, les documents du portail sont géolocalisés. Désormais donc en fonction de l'endroit où l'on se connecte ou que l'on choisit, on est dirigé vers ces documents spécifiques. Si on est à Rennes par exemple, on peut accéder aux Tablettes rennaises sur le grand incendie de Rennes de 1720 ou à une archive de l'INA sur la victoire de la coupe de France du Stade Rennais en 1965.

"Un pet pour la paix"

La chanteuse Yelle, Julie Budet de son vraie nom, participe à un drôle de projet initié par le collectif de Saint Brieuc Xclus. Un projet intitulé et c'est sérieux "Un pet pour la paix" où la Briochine ouvre une boîte de cassoulet, la renverse et s'assoit dessus. C'est à voir sur la page Facebook du projet. Un pot commun, une cagnotte en ligne a été ouverte par le collectif et tous les dons récoltés seront reversés à la Cimade, l'association de défense des étrangers.

A Guingamp, le club de foot appelle ses supporters à se prendre en photo la main sur le coeur

C'est le grand concours Kalon, cette opération pour devenir actionnaire de l'En Avant moyennant 40 euros. Le club écrit "Envoyez-nous par Facebook une photo de vous avec le signe de la tribu des Kalons : la main sur le coeur ! Le supporter dont la photo sera la plus aimée, likée gagnera un déjeuner avec des pros de l'ENG". Le concours se termine le 29 avril. 8000 personnes sont déjà actionnaires Kalon du club.