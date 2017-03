Ils font le Buzz, le site Quivoter.fr, un supporter du Stade Rennais qui imagine des fusions de clubs et Lame de Son

Dans le Buzz Armorique, le site Quivoter.fr pour faire un choix pour la Présidentielle, un supporter du Stade Rennais qui imagine des logos pour des clubs de foot qui fusionneraient et qui s'attire les foudres de certains internautes. Le clip de l'artiste Lame de Son pour le Bro Gozh Ma Zadoù.

Un site pour faire son choix à la Présidentielle

Vendredi 17 mars, on saura quels sont exactement les candidats à la Présidentielle, ceux qui auront eu leurs 500 parrainages. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qui se présente, que l'on sait pour qui voter le 23 avril. Si c'est votre cas, le site Quivoter.fr est pour vous! Il s'agit d'un quiz ludique et pédagogique selon les créateurs du site, qui permet de faire son choix en comparant les idées de 2, 3, 4 ou 5 candidats. Selon ses réponses, le joueur obtient le nom du candidat donc il partage le plus d'idées. Plus de 240 000 parties ont déjà été jouées. Un quiz gratuit et sans partis pris assurent les créateurs du site.

Un supporter du Stade Rennais imagine des fusions de clubs et fait le buzz

Après l'annonce de la fusion du Racing et du Stade Français en rugby, @WayneRennais, un supporter du Stade Rennais a imaginé des fusions de club de football et en a dessiné les nouveaux logos. Des images qu'il partage sur son compte Twitter s'attirant des commentaires amusés mais aussi des menaces.

N°9 ➡️ Le meilleur pour la fin > Le Stade Rennais Atlantique#SRFC #FCN pic.twitter.com/rmw1X6Cb8N — Wayne Rennais (@WayneRennais) March 14, 2017

N°8 ➡️ L'En Avant de Guingamp & le Stade Brestois 29 fusionnent : Le club Léon-Trégor AC est né !#EAG #SB29 pic.twitter.com/933QjL51YB — Wayne Rennais (@WayneRennais) March 14, 2017

Ils sont trop mignons les supporters du @FCMetz pic.twitter.com/h8aXGqvWzO — Wayne Rennais (@WayneRennais) March 14, 2017

Un clip pour le Bro Gozh Ma Zadoù

Lame de Son, Rod Maurice de son vrai nom, est un artiste de Saint-Malo qui fait de la photo mais aussi des vidéos. Le Malouin a posté une nuovelle vidéo sur sa page Facebook. Il explique avoir sillonné la Bretagne pour rencontrer des artistes tels qu'Alan Stivell, Gilles Servat, Soldat Louis ou encore Tri Yann... Des artistes qui participent à un album dédié à la Bretagne et qui sort chez Sony Musique France en juin prochain. Lame de Son les a donc suivi lors de l'enregistrement notamment du Bro Gozh Ma Zadoù et il partage sur sa page Facebook les images de ces rencontres.