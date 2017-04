Ils font le Buzz, le web doc de Sciences Po Rennes, l'équipe féminine de softball des Redwings et Dinard vu du ciel

Dans le Buzz Armorique, le webdoc "Mon entreprise, ma bataille" des étudiants de Sciences Po Rennes, l'équipe féminine de softball des Redwings qui fait appel au financement participatif pour sa saison de Nationale 1 et une vidéo de Dinard tournée avec un drone.

"Mon entreprise, ma bataille", le webdoc des étudiants de Sciences Po Rennes sur les grands patrons rennais

"Mon Empire, Ma Bataille" c'est le nom du webdoc réalisé par 15 étudiants en master 2 de journalisme à Sciences Po Rennes. Ils avaient pour thème imposé "les riches" et cela les a amené à enquêter sur les grands patrons de Rennes. Leur webdoc propose donc de se mettre dans la peau d'un entrepreneur rennais et de passer une journée dans son costume. On s'entretient alors avec l'assistante de ce patron rennais fictif. On va déjeuner aussi avec son fils, on est en voiture à écouter la radio. On va même au Roazhon Park car bien des choses se décident dans les loges du Stade Rennais. Le webdoc permet donc de découvrir la vie d'un grand patron qui cherche à transmettre son empire. Un travail qui mélange le son, la vidéo, la BD... Sur l'écran à gauche de temps en temps, le smartphone du patron sonne et un lien nous amène alors à découvrir des entretiens filmés avec certains des grands patrons de Rennes comme Christian Roulleau, PDG de Samsic, Vincent Legendre, PDG du groupe Legendre, ou encore Maryvonne Guillou, directrice générale du groupe Le Duff. Ce webdoc est à retrouver sur le site internet de France 3 Bretagne qui en est le diffuseur.

L'appel de l'équipe féminine de softball de Rennes

Le softball, c'est un peu comme le base-ball mais avec une balle plus grande, une batte plus petite et un terrain plus petit. L'équipe féminine des Redwings de Rennes qui joue en Nationale 1 a besoin d'un peu d'aide et d'argent. En effet pour la première fois cette équipe va participer à ce championnat sans l'entente des Mariners de Nantes. Elle a donc besoin de financement pour assurer ses déplacements, d'autant qu'il y a plus d'équipes et donc plus de dépenses. Les joueuses rennaises cherchent donc à récolter 1500 euros d'ici le mois de mai. Tout est expliqué sur leur site et sur le site de crowdfounding où elles ont déjà récolté 881 euros!

Dinard vu du ciel avec un drone

Pour le plaisir des yeux... une nouvelle vidéo filmant la Bretagne a été postée sur Facebook dimanche. On y voit Dinard à marée basse filmé d'en haut avec un drone. Le soleil brille, le ciel est bleu, la mer turquoise et le sable blanc, c'est vraiment maginifique. On distingue même les fonds marins avant de voir la côte dinardaise et au loin l'entrée de la Rance et Saint-Malo... c'est sur la page Facebook de Virgile Loisance et c'est à voir sur francebleu.fr