Ils font le Buzz : les futurs abribus du Star, Energy Observer et le FIL

Dans le Buzz Armorique de ce mardi 27 juin, zoom sur le vote organisé par le Star pour choisir les futurs abribus de Rennes !

Un vote en ligne pour choisir les futurs abribus de Rennes ! C'est le réseau Star qui organise. L'entreprise gère le métro et les bus de la capitale bretonne. A la base, c'est un projet initié par l'Institut supérieur des arts appliqués de Rennes en juillet 2016. L'école propose alors aux responsables du STAR un travail en collaboration sur le mobilier urbain. Des étudiants de 4e année ont donc planché : cela donne 19 projets, désormais à découvrir sur la page Facebook de Starbusmetro. Vous pouvez voter jusqu'à vendredi ! Le mardi suivant, un prix sera remis à l'équipe d'étudiants qui aura obtenu le plus de "likes" du public. Son projet sera ensuite étudié par les professionnels de Kéolis pour envisager sa réalisation concrète.

Le grand départ de l'Energy Observer

L'Energy Observer, c'est un bateau 100% autonome en énergie et qui ne dégage aucun gaz à effet de serre. Il est parti lundi de Saint-Malo pour un tour du monde de 6 ans avec 100 escales au programme. Les deux skippers Victorien et Jérome ont adressé un petit message aux internautes via Facebook avant de partir. Les skippers malouins sont attendus le 4 juillet à Paris pour que Nicolas Hulot baptise le bateau. D'ici là, on pourra suivre l'avancée du bateau via les réseaux sociaux !

Le Festival Interceltique de Lorient, ça se prépare !

Le Festival interceltique de Lorient aura lieu du 4 au 13 août prochain avec pour invité d'honneur, cette année, l'Ecosse. Pour tout savoir de la programmation, des défilés, des concerts etc... rendez vous sur le site du FIL. Pour les plus connectés, il y a aussi l'application pour smartphone ! C'est gratuit et vous pouvez retrouver l'essentiel du site internet mais aussi des fiches sur les artistes et une playlist. On peut même y télécharger sa carte CeltiCash qui permet de payer tout sur place sans sortir d'argent liquide !