Ils font le Buzz, les parrainages pour la Présidentielle, le projet Transition Bleue et les tweets de Fine au SIA

Dans le Buzz Armorique, on s'intéresse aux parrainages des élus pour la Présidentielle. Ils sont publiés sur internet mais certains élus font connaitre leur choix via Twitter. Gros plan aussi sur le projet "La Transition Bleue" pour la sauvegarde de la pêche artisanale. Et les tweets de Fine au SIA.

Les parrainages pour la Présidentielle publiés sur internet

Les candidats à l'élection présidentielle doivent réunir 500 parrainages d'élus avant le 17 mars pour pouvoir valider leur participation au scrutin. Nouveauté de 2017, ces parrainages sont rendus publics tous les deux jours sur le site internet du Conseil constitutionnel. Mais certains élus, et notamment des Bretons, ont décidé de rendre aussi leur choix public en publiant une photo de leur lettre via Twitter.

Un film et une pétition en ligne pour sauver la pêche côtière

"La Transition Bleue" est un film réalisé par Gwenola Le Troadec et diffusé sur les réseaux sociaux en février. Cette communicante est originaire de Saint-Guénolé dans le Finistère, elle y possède une maison de famille depuis quatre générations. Et il y a quelques mois, elle a pris conscience que son port de pêche se mourrait. Les bateaux y sont moins nombreux, la criée à moitié fermée. Gwenola Le Troadec décide alors de se battre pour sa ville, et ses habitants. C'est ainsi qu'est né le projet et le film "La Transition Bleue". La réalisatrice bretonne y fait témoigner les pêcheurs de Saint-Guénolé qui ne veulent pas disparaître. Le film a été publié sur Youtube et sur la page Facebook "La Transition Bleue" mi-février. Il est accompagné d'une pétition en ligne sur le site change.org pour sauvegarder la pêche côtière. Le film "La Transition Bleue", dont les images sont signées Nicolas Goudeau-Monvois, est sélectionné pour le Festival Pêcheurs du Monde à Lorient du 13 au 19 mars prochain.

Fine nous dit bye-bye sur Twitter

Fine, c'était la vache égérie du Salon de l'Agriculture cette année. Un salon qui a refermé ses portes dimanche soir. Fine a donc tiré sa révérence également avant de rentrer chez elle. L'animal a fait connaitre au monde entier la race bretonne Pie Noire. Fine qui est aussi très connectée puisqu'elle a tweeté pendant tout le Salon de l'Agriculture à Paris. Elle a donc salué encore dimanche soir ses abonnés sur le réseau social.