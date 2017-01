Ils font le Buzz, les voeux sur Twitter, Charlotte Marchandise qui remporte la Primaire.org et des cabines téléphoniques

Dans le Buzz Armorique du jour, les voeux des Bretons sur Twitter, la victoire de Charlotte Marchandise à la Primaire.org et la nouvelle vie des cabines téléphoniques des Côtes d'Armor.

Cette année encore, Twitter a servi à beaucoup d'internautes pour présenter leurs voeux pour la nouvelle année. Florilège de Bretons qui souhaitent le meilleur pour 2017 en 140 signes:

Bonne année 2017

Quelle vous soit pleine de réussite de joie malgré les hauts et les bas et que la santé soit avec vous et vos proches 🙌🏾 pic.twitter.com/FcrCktkOwm