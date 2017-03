Ils font le Buzz, Macron qui parle de la Guyane comme d'une île, le projet Un vélo autour du monde et Gérard Jugnot

Dans le Buzz Armorique, la formule d'Emmanuel Macron qui parle de la Guyane comme d'une île fait réagir les internautes notamment en Bretagne. Le projet de Stéphane Baud qui part samedi faire un tour du monde à vélo. Et le nouveau film de Gérard Jugnot tourné en Bretagne et qui parle des Bretons.

Emmanuel Macron qui parle de la Guyane comme d'une île, les internautes réagissent

Le candidat d'En Marche a réagi à la grève générale illimitée en Guyane dans une vidéo reprise en boucle sur internet où il parle de la Guyane comme d'une île.

Son équipe de campagne défend l'expression estimant qu'il parle de l'île de Cayenne où se déroule les événements. Et lundi soir, Emmanuel Macron lui même a posté sur Twitter un message où il explique ne "jamais pensé que la Guyane était une île".

Je n'ai pas attendu ces derniers jours pour parler de la Guyane. Vous saurez me trouver à vos côtés pour prendre des mesures d'avenir. pic.twitter.com/tHOAUPDwXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 27, 2017

Mais sur Twitter, l'expression n'est pas passée inaperçue.

Illettrés en Bretagne, alcooliques au Nord, expatriés en Guadeloupe, insulaires en Guyane. Sans culture française. La France selon #Macron — Jean-Charles VITAUX (@jcvitaux) March 27, 2017

Stéphane Baud et son Vélo autour du monde

Le Breton Stéphane Baud va fêter ses 50 ans en mai prochain. Un anniversaire qui lui a donné envie de tout plaquer pendant 5 ans pour faire un tour du monde à vélo. Stéphane Baud part samedi, le 1er avril, depuis Loudéac direction Saint-Malo pour la première étape. Mais ensuite c'est la Norvège qu'il vise à raison de 60 à 80km de vélo par jour. Mais Stéphane Baud a bien l'intention de parcourir les cinq continents avec un passage en Bretagne au bout de deux et demi, après avoir traversé l'Asie, l'Océanie et l'Afrique et avant d'aller en Amérique. Mais le parcours n'est pas fixe, l'important, explique le Breton, c'est de faire des rencontres et d'aller au gré des envies et du moment. Stéphane Baud veut faire vivre son aventure via le net, sur son site "un vélo autour du monde". Il a prévu aussi de communiquer une fois par trimestre avec des élèves de primaire de Loudéac pour leur raconter son expérience. Il y a aussi une page Facebook où Stéphane Baud postera dès qu'il le pourra des photos de son périple! Un voyage à vélo autour du monde qui démarre donc samedi de Loudéac (là où habitent ses parents!).

Le nouveau film de Gérard Jugnot tourné en Bretagne!

"C'est beau la vie quand on y pense", c'est le nouveau film de Gérard Jugnot qui sort en salle le 12 avril. Un film qui a été tourné en Bretagne, à Saint-Sulniac près de Saint-Malo et qui parle de Bretagne et des Bretons.

Gérard Jugnot joue sur les clichés bretons, la météo mais aussi les prénoms, et il aime ça comme il le confiait à Saint-Malo dans une vidéo partagée sur la page Facebook de la cité corsaire il y a quelques jours.