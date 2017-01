Ils font le Buzz, Mon p'ti voisinage, un Briochin né sous X qui cherche sa famille biologique et les Feux de l'Amour

Dans le Buzz Armorique, le blog Mon p'ti voisinage qui apprend à nos enfants à partager leurs jouets, un Briochin né sous X qui cherche sa famille biologique via Facebook et le changement d'heure de diffusion de la série "Les Feux de l'Amour" qui fait réagir les fans notamment bretons.

On partage ses jouets avec le blog Mon p'ti voisinage

Nos enfants ont été gâtés pour Noël mais savent-ils partager leurs jouets? Si ce n'est pas le cas, le réseau social "Mon P'ti voisinage" a concocté un petit kit pédagogique pour apprendre entre enfants d'un même quartier "à partager ses jouets autour d'un goûter". Mon p'ti voisinage, c'est un réseau social né en Bretagne, à Saint-Malo et qui compte déjà 220 000 utilisateurs, et dont la marque de fabrique, c'est l'optimisme et le collaboratif. L'idée de ce goûter de partage de jouets c'est donc de se retrouver entre voisins. Chaque enfant emmène ses jouets préférés, les prête aux autres quelques heures avant de repartir avec. Le blog breton vous donne des astuces pour que cela marche et pour expliquer aux petits le partage avec pédagogie. C'est à retrouver ici

Un Briochin né sous X lance un appel sur Facebook pour retrouver sa mère biologique

Capture d'écran de la page Facebook "Né sous x 13/12/1999 Saint brieuc"

"Je m'appelle Baptiste je suis né sous x le 13 décembre 1999 à Saint-Brieuc et si je poste cette photo ce soir, c'est pour avoir un espoir de la retrouver." Posté sur Facebook au lendemain de Noël comme une bouteille à la mer, ce post a déjà été partagée plus de 165 000 fois, de Charleroi en Belgique jusqu'à la Réunion. En plus de son texte, le jeune Baptiste y a ajouté une photo sur laquelle il apparaît tenant une pancarte. Il y ajoute que sa mère aurait aujourd'hui environ 55 ans et trois enfants. Dans le reste de son message, Baptiste évoque combien il est difficile pour lui de supporter ce vide dans sa vie et précise à l'intention de son père, sa mère, ou ses frères et soeurs qui le retrouveraient qu'il ne tient pas à se joindre à leur famille, mais simplement à savoir d'où il vient.

Le changement d'horaire de diffusion des Feux de l'Amour fait grincer des dents les fans sur internet

Depuis mardi 3 janvier, la série Les Feux de l'Amour est diffusé sur TF1 à 11h au lieu du début d'après-midi. Un changement qui ne plait pas à certains fans notamment en Bretagne. Sur Facebook aussi, ce changement est largement commenté, notamment sur les pages de fans clubs.