Ils font le Buzz, Ploeuc-L'Hermitage et son car en sens interdit, l'affiche du FIL et le clip de la Baie de Saint-Brieuc

Dans le Buzz Armorique ce jeudi, le maire de Ploeuc-L'Hermitage qui raconte sur Facebook avoir organisé le contrôle d'un chauffeur de car qui empruntait un sens interdit. Il y a aussi l'affiche du Festival Interceltique de Lorient qui émoustille certains internautes. Et une vidéo de Saint-Brieuc.

Le maire de Ploeuc-L'Hermitage raconte sur Facebook pourquoi il a fait contrôlé un chauffeur de car scolaire

Ce conducteur a été verbalisé mercredi matin à Ploeuc-l'Hermitage dans les Côtes d'Armor car il venait d'emprunter à nouveau un sens interdit. Cette histoire, c'est le maire Thibaud Guignard qui la raconte sur sa page Facebook avec un post intitulé "Contrôle de police matinal !"L'élu breton raconte donc que ce sont des parents qui lui ont dit qu'un chauffeur empruntait un sens interdit. Il a donc organisé un contrôle mercredi matin et l'a pris en flagrant délit. Résultat le chauffeur est verbalisé., 4 points en moins sur son permis et 90 euros d'amende. Une histoire qu'on vous raconte ici. Sur Facebook les commentaires sont partagés.

Le visuel du Festival Interceltique de Lorient émoustille certains internautes

La nouvelle affiche du FIL a été révélée mercredi. L'édition 2017 met l'Ecosse à l'honneur. Sur l'affiche, on voit donc le tissus d'un kilt, du tartan, rose et bleu, qui laisse deviner une cornemuse protubérante, censée représenter notre organe vital, le coeur. Sauf que certains internautes y voit autre chose, de nettement plus sexy.

Je dois avoir l'esprit mal tourné mais je trouve le visuel du #Fil2017 un peu sexuel. Mais je dois avoir l'esprit mal tourné... https://t.co/B9IUss8upi — Seb Poulet-Goffard (@SebPoGo) January 18, 2017

Et sur le compte Facebook du festival on peut lire des commentaires caliente!

Des voeux en vidéo depuis la Baie de Saint-Brieuc

L'office du tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a publié hier sur Viméo ses voeux pour 2017. Des voeux connectés sous forme de vidéo qui s'intitule "2017% Baie de St Brieuc". On y découvre de très belles images de la Baie de Saint-Brieuc, filmées en mer ou du ciel depuis un parapente, un paddle, un kit surf ou un windsurf. Le clip se termine avec cette phrase: "Cette année ne prenez qu'une seule bonne résolution: passer de bonnes vacances! Destination Baie de St Brieuc/ Paimpol/ Les Caps", avec un petit rappel, celui de l'arrivée de la LGV qui mettra Paris à 2h15 de Saint-Brieuc en juillet prochain!