Ils font le buzz, Thomas Pesquet, des lycéens bretons au Salon de l'Agriculture et la campagne présidentielle numérique

Dans le buzz ce mardi 28 février, Thomas Pesquet qui place les Îles Chausey en Bretagne, des lycéens de Dol-de-Bretagne qui partent au salon de l'agriculture et la campagne présidentielle qui passe aussi par le web.

Thomas Pesquet déclenche une polémique sur Twitter entre la Bretagne et la Normandie

L'astronaute français a twitté récemment une photo des îles Chausey, depuis l'espace. Magnifique photo, accompagnée de ce commentaire "Dans la baie de Saint Brieuc, on distingue des petits carrés réguliers sur ces îlots (à gauche). Casiers à huîtres…?" Sympa. Le problème c'est le hashtag - le mot-clé - qui l'accompagne : #Bretagne ! Grave erreur de l'astronaute normand qui place les îles Chausey en Bretagne, et non en Normandie ! Les réactions n'ont pas manqué chez nos voisins :

Dans la baie de Saint Brieuc, on distingue des petits carrés réguliers sur ces îlots (à gauche). Casiers à huîtres…? #Bretagne pic.twitter.com/3fC9UXPxes — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 26, 2017

@Locos35 @Thom_astro déjà que les bretons veulent nous piquer le Mont Saint-Michel. Le Couesnon ne se jete pas à Granville. Super photo! — Vigie Normande (@thethirdstate) February 26, 2017

Le jour du carnaval de #Granville, le natif de #Normandie @Thom_astro met les Îles Chausey en #Bretagne...;-) On attend les confettis ... — jean-françois DANET (@jfdanet) February 26, 2017

Des lycéens de Dol de Bretagne partent à la conquête du salon de l'agriculture à paris...

Ils participent au trophée national des lycées agricoles. Un concours qui se déroule au salon et qui teste les compétences des élèves de 50 lycées agricoles. Les élèves du lycée Les Vergers ont donc créé un blog et une vidéo de présentation :

Ils y vont avec leur vache Hobby, une Prim'Holstein de 5 ans. Une vache qu'ils cajolent depuis plusieurs semaines, comme vous pouvez l'observer sur leur blog. Ils vont y relayer leur quotidien durant ce salon de l'agriculture. Leur première épreuve, ce sera mercredi 1er mars, avec la manipulation. On leur souhaite bonne chance. Vous pouvez également les retrouver sur leur page Facebook.

La campagne présidentielle est aussi numérique

La campagne bat son plein à moins de deux mois du premier tour de la Présidentielle. Une campagne qui est aussi numérique. Tous les candidats sont aussi présents sur les réseaux sociaux et pour certains, des comités de soutien locaux se créent. Ce fut le cas lundi soir en Ille-et-Vilaine avec le lancement du comité de soutien à François Fillon. 300 personnes y étaient selon les tweets du compte @Fillon2017 35

Plus de 300 personnes présentes pour le lancement du comité de soutien de @FrancoisFillon en Ille-et-Vilaine #FillonPresident #Fillon2017 pic.twitter.com/sDYonaaaFK — Fillon2017 35 (@Fillon2017_35) February 27, 2017

Un compte Twitter qui enregistre déjà près de 1500 abonnés et qui a son équivalent sur Facebook, avec la page Fillon 2017 Ille et Vilaine.

La campagne présidentielle marquée aussi ce lundi par la visite de Marine Le Pen au Mont Saint-Michel. Une visite que l'on a pu suivre sur les réseaux sociaux via le compte Twitter de Gilles Pennelle, le représentant du Front National en Bretagne. Gilles Pennelle qui annonce toujours sur Twitter qu'il accompagne la candidate du FN au salon de l'agriculture ce mardi.