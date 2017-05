Ils font le Buzz, un mini tornade à Rennes, la chaine Youtube Mamytwink et la difficile prononciation des noms bretons

Dans le Buzz Armorique, les dégats de la mini tornade qui a traversé Rennes lundi soir, la chaîne Youtube Mamytwink qui réalise des explorations nocturnes dans des sites interdits au public, la dernière à Saint-Malo. Et puis un Basque qui essaie de prononcer les noms des communes bretonnes.

Des dégats après le passage d'une mini tornade à Rennes

Une mini tornade a traversé Rennes lundi soir vers 21h. Les pompiers sont intervenus à 8 reprises au moins pour des chutes d'arbres, de tuiles mais aussi pour mettre en sécurité un échafaudage qui menaçait de tomber. Plusieurs voitures ont été endommagées. La mini tornade est allée du secteur de Pontchaillou à Beaulieu au Nord de Rennes. Plusieurs internautes l'ont vu passé et ont partagé leur photo et leur vidéo sur Twitter.

Tornade qui passe à 10m de ma fenêtre #Rennes — Λudrey (@48h84) May 1, 2017

A la découverte des bunkers allemands cachés sous Saint-Malo

La chaîne Youtube Mamytwink réalise des explorations nocturnes dans des sites interdits au public. Ce groupe d'explorateurs part caméra au poings et lampes frontales vissées à la tête à la découverte d'endroits inédits comme une prison abandonnée ou encore un ancien hôpital. Leurs vidéos d'une 20aine de minutes plongent les spectateurs au coeur d'une histoire parfois inquiétante ou pour le moins intrigante. Pour leur dernière exploration, les Youtubeurs ont pénétré dans les bunkers allemands cachés sous Saint-Malo. Il y ont notamment découvert des canons abandonnés. La vidéo est à découvrir sur la chaîne Youtube Mamytwink our sur la page Facebook du même nom. Elle a déjà été vue plus de 340 000 fois. Un rappel important, l'exploration de ces lieux peut-être dangereuse, elle n'est donc pas à reproduire!

Un youtubeur qui s'amuse avec le nom des villages bretons

Il s'appelle Flodama, Il est des Pyrénées-Orientales et depuis deux ans, avec un baratine catalane sur la tête (un bonnet rouge), il publie de nombreuses vidéos sur des sujets en tout genre. Il adore notamment essayer de lire face caméra les noms de villages qu'il ne connaît absolument pas. Il s'est amusé à le faire avec les départements du Pas-de-Calais, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et la semaine dernière, il s'est attaqué au Finistère.