Ils font le Buzz, un requin taupe à Paimpol, "La Bretagne Terre de légendes" et l'appel aux dons du Zoo de Trégomeur

Dans le Buzz Armorique, il y a la vidéo d'un requin taupe croisé par des pêcheurs de Paimpol. Autre vidéo, celle de Mathieu Maxime qui a réalisé le film "La Bretagne terre de légendes". Et puis le zoo de Trégomeur qui fait appel aux dons pour accueillir des lions d'Asie.

La vidéo d'un requin taupe à Paimpol

Ce sont des images impressionnantes que des pêcheurs de Paimpol ont immortalisé le week-end dernier. Lors d'une sortie en mer et alors qu'ils venaient de sortir un lieu jaune de l'eau, un requin taupe s'en est pris au poisson et en a mangé la moitié. Une vidéo et des photos à voir sur le site Fish à l'affiche qui font le buzz sur Facebook.

Près d'1.5 millions de vues pour la vidéo "La Bretagne terre de légendes" via Facebook

Une nouvelle vidéo sur la Bretagne cartonne sur le web! Celle ci est signée Mathieu Maxime et s'intitule "La Bretagne terre de légendes". Elle est à découvrir sur la page Facebook de son réalisateur qui explique avoir fait le tour de la région en 4 jours pour en faire ce très beau montage. On y voit Rennes, Saint-Malo, Brest, Quimper, Carnac, Vannes, Concarneau, Lorient, Dinan, la fôret de Brocéliande ou même la pointe du Raz. Les images sont magnifiques et les internautes enthousiasmes.

L'appel aux dons du ZooParc de Trégomeur

Pour ses 10 ans, ce zoo près de Saint-Brieuc aimerait bien accueillir deux lions d'Asie! Pour cela, il vous demande de participer. Il leur faut 4000 euros minimum, pour financer le transport des Lions jusqu'à Trégomeur. A partir de 6000 euros, le zoo pourra enrichir leur enclos avec des jeux par exemple. Pour faire un don, rendez-vous sur le site du zoo de Trégomeur. Et sachez que le lion d'Asie est une espèce menacée, il n'en existe plus que 400 dans le monde. La population de Lions captifs pourrait permettre de réintroduire un jour des individus dans la nature et peut-être un jour sauver l'espèce.