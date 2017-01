Ils font le Buzz, une station de ski en Bretagne, les Inachevés et une crêpe pliée comme un origami

Dans le Buzz Armorique du jour, la Bretagne a enfin sa première station de ski. L'association des skieurs bretons en fait la promotion dans une vidéo publiée sur Facebook. Portrait aussi des Inachevés, ces Rennais qui font eux aussi des vidéos humoristiques sur le net. Et une crêpe pliée en origami.

Une station de ski en Bretagne!

La Bretagne a enfin sa première sation de ski. Elle a ouvert ses portes officiellement dimanche 1er janvier dans le Finistère et s'appelle Menez Are 400. Une idée de l'association des skieurs bretons qu'on découvre sur leur page Facebook. On peut y lire que "la premiere semaine est gratuite pour tous!" puis on découvre une vidéo de promotion de cette station de ski bretonne sous forme de reportage télévisé.

Dans cette vidéo, on découvre ces pistes de ski sans neige avec le traditionnel restaurant du sommet qui propose comme menu, une galette complète et une beurre sucre pour 25 euros! C'est évidement un canular très bien fait! La vidéo tournée sur l'un des sommets de la chaîne des Monts d'Arrée fait le buzz depuis dimanche.

Qui sont les Inachevés?

Vous n'avez pas pu passer à coté de leurs vidéos de caméra cachée dans le métro de Rennes ou déguisés en fau Père Noël de supermarché. "Les Inachevés" c'est le nom de ce trio de Rennais, qui font un carton sur le net! Près de 20 000 likes sur leur page Facebook, des millions de vues sur leurs vidéos. Ils viennent de fêter leurs un an. Leur portrait est à découvrir ici.

Elle relève le défi de plier une crêpe comme un origami!

Une drôle de photo, postée sur Twitter, propose une manière plutôt originale de servir les crêpes ! Une passionnée d'Origami a décidé de s'essayer au pliage culinaire... et c'est plutôt réussi ! A découvrir ici.