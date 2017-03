Ils font le Buzz, Valls qui soutient Macron, Riad Sattouf et sa lettre du futur et le premier Urban Trail de Rennes

Dans le Buzz Armorique, les réactions en Bretagne via Twitter au ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Le joli texte de Riad Sattouf sur Facebook qui écrit à celui qu'il était en 1995. Et le premier Urban Trail de Rennes dimanche à suivre sur le net.

Le ralliement de Valls à Macron raillé sur Twitter

Manuel Valls a annoncé mercredi qu'il voterait Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Un ralliement qui a déchainé un torrent de réactions sur les réseaux sociaux et notamment Twitter.

#Valls, le matador devenu froussard : "face à la crise de la gauche, je voterai #Macron" donc à droite. Courage, fuyons #BourdinDirect — Isabelle Thomas (@Isabel_thomasEU) March 29, 2017

Le risque du #FN ? Tu ne crois pas Manuel que tu y es un peu pour quelque chose ? Et maintenant tu prends tes jambes à ton cou ? #Valls — Isabelle Thomas (@Isabel_thomasEU) March 29, 2017

Bon voyage à #droite @manuelvalls. C'est triste, mais depuis le temps que tu en rêvais ! #BourdinDirect — Isabelle Thomas (@Isabel_thomasEU) March 29, 2017

"Clairvoyance, courage, lucidité et espoir" - Lettre ouverte aux citoyens de gauche 🌹✊🏻#Hamon2017 pic.twitter.com/HbV8WwsKe3 — Vannes avec Hamon (@HamonVannes) March 29, 2017

Ralliement #Valls à #macron

Y aura t'il assez de place sur le radeau de Macron pour accueillir tous les naufragés du hollandisme? pic.twitter.com/B7PY7tq6qe — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) March 29, 2017

Ça y est, avec Le ralliement de@valls les masques tombent définitivement! @EmmanuelMacron c'est le #ps. Exit les primaires de la gauche !!!! — Alain Cadec (@AlainCadec) March 29, 2017

Via Facebook, Riad Sattouf s'adresse à celui qu'il était en 1995

C'est un beau cadeau que fait Riad Sattouf a ses fans. L'auteur des BD "L'Arabe du futur" ou des "Cahiers d'Esther" qui a grandi à Rennes, a fait un joli post sur sa page Facebook mercredi. Il s'est écrit une lettre à lui même, mais à celui qu'il était en 1995 quand il habitant en Bretagne. Un texte qui lui permet aussi de remercier tous ceux qui sont venus le voir en dédicace.

Le premier Urban Train de Rennes

Plus de 3500 personnes sont inscrites au premier Urban Trail de Rennes dimanche 2 avril. Trois parcours sont proposés, de 7, 14 ou 24 km. Une course originale puisqu'elle passe par les principaux monuments de Rennes: la mairie, le cloître Saint-Melaine, le parc du Thabor, le Roazhon Park et même certaines stations du métro. Toutes les informations sont sur le site internet de l'événement. L'Urban Trail est aussi à suivre sur Facebook et Twitter.