Ils font le Buzz, Yelle en Miss Météo, le site Admission Post Bac et deux Bretons en lice pour le plus beau bébé 2017

Dans le Buzz Armorique du jour, la chanteuse Yelle qui s'improvise Miss Météo dans une émission télé et qui n'oublie pas de parler de Saint-Brieuc, sa ville natale. Dans le Buzz aussi, le site Admission Post Bac qui ouvre bientôt. Et le concours du Bébé Cadum 2017 avec deux petits bretons en lice.

Yelle joue les Miss Météo

La chanteuse Yelle originaire de Saint-Brieuc s'amuse à parler du temps devant une carte météo dans l'émission Quotidien de Yann Barthès à la télé. Habillée tout en blanc, la briochine gesticule pour pointer sa ville natale sur la carte. Une vidéo de quelques secondes qui a été partagée mercredi sur Facebook par le Festival Art Rock de Saint-Brieuc.

Dans une semaine, ouverture du site Admission Post Bac

Le Salon du lycéen et de l'étudiant ouvre ses portes ce jeudi au Parc Expo de Rennes. Il va durer 3 jours et doit permettre aux futurs étudiants de découvrir toutes les formations dispensées en Bretagne et surtout faire leur choix avant le début des inscriptions sur le site internet APB Admission Post Bac. Un site qui sera accessible le 20 janvier. C'est donc le moment de participer à des journées portes ouvertes dans les établissements bretons selon Patrice Kermorvant, le directeur de l'IUT de Vannes:

Pour connaitre les dates et horaires des portes ouvertes des établissements bretons rendez vous sur le site de l'académie de Rennes.

Deux petits bretons en lice pour l'élection du plus beau Bébé Cadum 2017

Deux petits bretons sont en lice pour le titre du plus beau Bébé Cadum 2017. Il y a d'abord le petit Aubin de Moustoir-Ac et il y a Stany originaire de Lanester, également dans le Morbihan. Deux Bretons donc parmi les 10 bébés finalistes du concours du Bébé Cadum de l'année. Pour voter pour l'un des deux, cela se passe sur internet via la page Facebook du concours ou sur le site magicmaman.com. En votant, en plus, on fait une bonne action. En effet, le concours se fait en partenariat avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants issus des pays défavorisés et atteints de graves maladies cardiaques d'être opérés. Depuis 2003 Cadum a déjà reversé 80 000 euros de dons, et 86 enfants ont été sauvés! Et pour cette élection, à chaque vote, 20 centimes sont reversés sous forme de dons à l'association. Le vote se poursuit sur le net jusqu'au 19 janvier et le résultat sera annoncé le 4 février prochain à Paris.