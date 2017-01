Ils gravissent le Ventoux pour y voir le premier lever de soleil de l'année!

Pendant que certains se remettaient du Réveillon, d'autres se lançaient un pari un peu fou: gravir le Mont Ventoux pour y voir le tout premier lever de soleil de l'année! France Bleu Vaucluse y était.

Le lever de soleil du premier janvier, c'est peut être celui que l'on admire le moins car il faut bien l'avouer, nous étions nombreux en ce lundi matin à nous remettre de la fête du Réveillon, à rester bien sagement sous la couette une bonne partie de la matinée. Pourtant, certains se sont lancé un défi un peu fou: celui d'aller admirer le premier lever de soleil de l'année en haut du Mont Ventoux! Pas beaucoup de neige, un temps clair : les conditions étaient réunies.

La façon la plus simple et la plus belle de lancer l'année, c'est d'être là au lever du soleil

A 8h14 précisément, heure du lever de soleil, ils sont deux, au sommet du Ventoux. Caroline et Vivien faisaient la fête sur Avignon avec une vingtaine d'amis. Caroline lance l'idée d'aller sur le Ventoux, seul Vivien la suit. Après plus d'une heure de voiture jusqu'au Chalet Reynard et deux heures de marche dans la nuit et le froid, les voila au sommet.

Reportage au Ventoux lors du premier lever de soleil de l'année

Le premier lever de soleil de l'année au Ventoux, comme si vous y étiez

Montée de nuit depuis le Mont Serein © Radio France - Jeremy Marillier

Les premières lueurs vers 7h30 © Radio France - jeremy marillier

le Ventoux, à 8h14 © Radio France - jeremy marillier