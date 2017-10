Ils jouent à Koh Lanta... dans le Toulois !

Connaissez-vous "Survivort" ? C'est le Koh Lanta lorrain. Son créateur, Anthony Guéry est un passionné de l'émission de télé-réalité. Dans le bois de Lay-Saint-Rémy dans le Toulois, il a reproduit les épreuves du jeu et propose des week-ends intensifs, ouverts à tous.

Ils ne sont pas du genre à profiter d'un week-end tranquille à la maison. "Pas du tout", rétorque Aurélia. Elle et son conjoint sont venus passer deux jours dans le bois de Lay-Saint-Rémy pour jouer à "Survivort', le Koh Lanta lorrain. "La semaine prochaine, on fait un stage de survie. On aime bien aller toujours plus loin et ensuite apprécier notre confort. Là je rêve d'un bon bain chaud chez moi".

Pour le dépassement de soi, ces quinze participants à "Survivort" sont donc servis. Parcours du combattant, labyrinthe, épreuve de tir... Ils enchaînent en deux jours ce que les concurrents de Koh Lanta endurent en deux mois. "Les épreuves sont plus condensées, c'est beaucoup plus physique" souffle Mélissa, étudiante messine. Et puis le cadre, aussi, est différent. "Ils ont la mer et la plage à Koh Lanta... Nous on ne voit pas les poissons".

Ici, donc, pas de sable fin mais un brouillard à couper au couteau. Il n'empêche, ces aventuriers s'amusent malgré les courbatures :

Le créateur de "Survivort" c'est Anthony Guéry, un Meurthe-et-Mosellan d'une trentaine d'années. Il est passionné de Koh Lanta depuis le début :

Je m'inscris tous les ans mais sans succès. Y'a des pages de rédaction à écrire, envoyer des photos. Et à chaque fois y'a pas de réponse".

Anthony Guéry postule depuis seize ans à Koh Lanta. Copier

Coût du week-end : entre quarante et cinquante euros par personne. Pour s'inscrire, rendez-vous sur leur page Facebook.