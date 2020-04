VIDÉO - Ils lancent la Coupe du Monde du Canapé

Les organisateurs de la Mad Jacques Stop, la plus grande course en auto-stop de France dont l'arrivée se fait chaque printemps à Chéniers dans la Creuse, ont été contraints de reporter l'événement suite au confinement. Ils ont donc lancé une autre compétition à faire chez soi : la Mad Jacques Canap'

Vous avez peut-être déjà croisé sur les routes du Limousin des centaines d'auto-stoppeurs en route pour Chéniers en Creuse. Chaque printemps le village est l'arrivée de la Mad Jacques Stop. Confinement oblige, cette année le collectif Davaï Davaï qui l'organise l'a repoussé à l'automne et a décidé de lancer en partenariat avec plusieurs associations la Mad Jacques Canap' : un championnat de défis sur Facebook qui rassemble déjà près de 8000 participants.

Le principe est de réaliser des défis tout en respectant rigoureusement le confinement. Les participants jouent seuls ou en équipe et publient dans le groupe facebook de la Mad Jacques Canap' photos et vidéos pour valider des explois proposés par les organisateurs. Si le défi est validé, ils gagnent des points.

Donner son sang, chanter pour les résidents d'un Ehpad...

Si l'objectif est bien sûr de ne pas s'ennuyer pendant le confinement, le collectif a à cœur d'en faire un espace solidaire, une grande part des défis appelle à la générosité des participants. Ainsi, près de 80 équipes ont donné leur sang, 50 ont cousu des masques pour des soignants et cinq ont même réalisé des concerts pour des Ehpad.

Des défis sportifs, cinématographiques, musicaux complètent le tableau. "Nous voulons montrer par ce concours, et plus généralement dans les événements que nous organisons qu'on peut voyager en restant chez soi, et créer du lien social à moins d'un kilomètre de son domicile", s'enthousiasme Vincent Drye, un des fondateurs de Davaï Davaï.

Davaï Davaï donne déjà rendez-vous à fin août pour la Mad Jacques Vélo qui aura lieu en Picardie, et au 2 et 3 octobre aux auto-stoppeurs volontaires pour la Mad Jacques Stop dont l'arrivée sera une nouvelle fois à Chéniers.

Découvrez les autres associations

Le Social Bar est un bar-café-espace de travail situé dans le XIIè arrondissement de Paris dont les bénéfices sont reversés à des associations. Pendant le confinement, il propose des soirées sur internet. De l'importance de, est un collectif qui publie notamment des vidéos humoristiques, mais son organisation reste obscure [NDLR]. La Fourmilière est un collectif de bénévoles engagés dans différentes causes et qui se retrouvent pour partager leurs expériences mais aussi les populariser. Enfin Ça passe ça passe organise et fait découvrir l'univers des jeux, que ce soient des cartes ou de la magie.