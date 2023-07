"Ils nous attaquent" : à Châteaulin, un couple de goélands s'en prend aux clients d'un café

Ce sont des voisins dont Florence et Guillaume, les patrons du Café de l'Aulne à Châteaulin, se seraient bien passés. Un couple de goélands et leurs petits ont fait leur nid sur leur cheminée. Et depuis, c'est un véritable calvaire. "Ils nous attaquent et nous défèquent dessus pour protéger leurs petits. C'est invivable pour nous comme pour tout le voisinage", explique Guillaume.

ⓘ Publicité

Heureusement pour eux, leur terrasse est équipée d'un store qui protège des attaques. Mais passé celui-ci, gare aux goélands ! "On a aussi une terrasse privative qu'on ne peut plus utiliser, même pour faire un barbecue. Ils nous attaquent et crient à longueur de journée. C'est effrayant."

Une espèce protégée

Le premier réflexe de Guillaume a été d'appeler les pompiers. "Comme c'est une espèce protégée, ils ne peuvent rien faire. Actuellement, on attend une réponse de la mairie", explique le gérant.

Pour lui, le problème vient également des poubelles environnantes, ouvertes en permanence. "Ils se nourrissent directement dedans. Les gens y mettent n'importe quoi alors, ils viennent."

À l'intérieur du nid, deux petits. L'un est tombé dans la rue et des passants l'ont amené chez un vétérinaire. Le second, lui, commence à voler. "On pourrait espérer avoir un peu de tranquillité. Sauf que le petit a, lui aussi, découvert les poubelles. Il vient s'y nourrir, et la mère surveille."

Parapluie, casquette et... casque

Pour se protéger, chacun sa méthode. "Je viens ici tous les jours. Un matin, je vois les clients rigoler et je ne comprenais pas. Puis un goéland m'a attaqué, alors j'ai pris ma casquette et l'ai secoué dans tous les sens pour qu'il parte", explique Iwan, un habitué. "C'est un coup de chance, jamais je la porte d'habitude", rigole-t-il.

Car dans le café, tout le monde ne parle que de ça. "Évidemment ça fait réagir. Mais, on n'a pas perdu de client, certains font juste plus attention" raconte Guillaume. Et depuis, les anecdotes fusent. "Un habitué a dû changer son parcours pour venir ici. Il longe les murs maintenant. Certains ouvrent des parapluies pour se protéger."

Et certains jouent même la carte de l'humour. "Il y a même un client qui est venu avec un casque de chantier. Bon, c'était plus pour la blague. Mais c'est quand même assez effrayant", plaisante Guillaume. Lui-même "s'est fait déféquer dessus régulièrement."