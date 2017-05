Ils ont couru un marathon au Pôle Nord

Frédérique et Christophe reviennent d'un marathon au Pôle Nord. Des marathoniens de l'extrême au grand coeur. Récit de leurs aventures sur France Bleu Bourgogne.

Leur but : montrer qu'avec un peu de préparation et beaucoup de volonté, on peut aller loin.

Et pour ça, Frédérique et Christophe ont couru 5 marathons sur 5 continents et 2 autres sur le Pôle Sud et le Pôle Nord. Revivez leur belle et folle aventure sur France Bleu Bourgogne.

