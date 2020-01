VIDÉO - Ils ont pris le bain du Nouvel An à Marseille

Marseille, France

Depuis près de 20 ans, c'est une tradition pour les membres de l'Amicale des Pennes-Mirabeau. Ces passionnés de marche et de course à pied se retrouvent le matin du 1er janvier sur la plage pour "le grand plouf regénérateur". Ce mercredi matin, à 11h, une vingtaine de personnes a couru ensemble dans l'eau à 14 degrés. "C'est parti d'un pari, explique Philippe Bonhomme. Quelqu'un a dit : 't'es pas chiche d'aller nager le 1er janvier'. C'est devenu un rituel. Ça met en forme pour toute l'année !"

Onze degrés sur la plage, 14 dans l'eau

Cette année en Provence, la météo a encore souri aux baigneurs du Nouvel An. Du soleil et une eau pas si froide, à 14 degrés. "Sans soleil et avec du vent, je ne le ferais pas, avoue Annie, 75 ans. Mais là, toutes les conditions sont réunies. Et pourtant j'avais le rhume. Mais mon médecin m'a dit : 'Allez y ! Ça vous guérir de tout'. Et c'est la preuve : je ne tousse plus !"

Du vin chaud à la sortie

Le bain ne dure que quelques minutes. Il se déroule dans les rires et les cris. Les plus frileux sont réchauffés par les habitués. Ceux qui ont préféré rester sur le sable tendent les serviettes et un verre de vin chaud ou de thé. "C'est festif, raconte Martine avec un bonnet de Noël sur la tête. On est tous ensemble pour la bonne année. On est "fadas" peut-être, mais je ne le ferais pas toute seule". Voilà pourquoi tout le monde s'est promis de se retrouver au même endroit le 1er janvier 2021.