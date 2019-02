Ils quittent le gilet jaune pour ouvrir un magasin de déstockage

Fontenai-sur-Orne, France

Tuniques fluos sur les épaules, Romain Mignon et Christophe Séjourné étaient tous les deux sur un rond point au matin du 17 novembre 2018. Pour dénoncer "l'injustice sociale et l'injustice fiscale", ils vont rester mobilisés quelques jours. Mais rapidement, ces deux jeunes quadragénaires décident d'agir. "On s'est dit que c'était bien de se faire voir, mais ça ne nous suffisait pas, explique Christophe. Alors on a décidé de se lancer." L'idée de la boutique de déstockage arrive naturellement. "De façon à rendre la vie des gens un peu moins chère" précise Romain. Car les fins de mois difficiles, eux aussi, ils connaissent.

Romain et Christophe ne se sont pas endettés pour se lancer, "comme ça si ça ne marche pas, on devra rien à personne..!"

Avec leurs économies, ils écument les ventes aux enchères de produits invendus et cherchent des fournisseurs sur internet. A l'époque, le lieu de stockage c'est le salon de Romain...! Jusqu'à ce qu'ils trouvent un local, dans la zone artisanale des Coutures à Fontenai-sur-Orne, près d'Argentan. Le propriétaire leur offre un mois de loyer pour leur laisser le temps de s'installer. Des amis les aident pour les travaux. Et vendredi 1er février 2019, ils ouvrent au public. Dans les rayons, on trouve des articles de bazar et de l'électroménager. "Du petit électroménager pour l'instant, détaille Romain, des fours à micro ondes, des bouilloires, des cafetières, mais on va très vite rentrer des pièces plus importantes pour offrir une gamme complète." Romain et Christophe ne se sont pas endettés pour se lancer. "Comme ça, si ça fonctionne pas, et bien on ne devra rien à personne, concluent-ils . Et on fera autre chose...!"

Normandie Déstockage, les Coutures, à Fontenai-sur-Orne 06 28 45 27 30.