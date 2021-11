Ils ont (re)passé leur certificat d'études à Vergné en Charente-Maritime

Ce n'était pas un samedi comme les autres ce 20 novembre à Vergné, en Charente-Maritime : une quinzaine de personnes ont passé ou repassé leur certificat d'études. Diplôme supprimé en 1989, destiné aux enfants entre 11 et 14 ans. Et les épreuves ne sont pas faciles...

Quand tout le monde se retrouve dans cette petite pièce de la mairie, remodelée en salle d'examen pour l'occasion, ça plaisainte, ça discute, ça rigole. Et pourtant, tous sont là pour passer, ou repasser, le certificat d'études. Un diplôme que connaissent les parents ou grands-parents. Pendant plus d'un siècle, c'était le sésame de tout enfant entre 11 et 14 ans qui souhaitait quitter l'école, pour entrer dans la vie active ou poursuivre des études. Il a officiellement disparu en 1989. Chaque année, les bénévoles du musée départemental de l'école publique, qui se situe à Vergné, en Charente-Maritime près de Saint-Jean-d'Angély, organisent une session, pour se rappeler les bons souvenirs...

Beaucoup d'habitués, mais aussi des petits nouveaux

A l'approche de la première épreuve, le calme se fait (enfin). D'abord, 50 minutes de rédaction, puis une dictée, une épreuve de sciences, histoire, géographie, et calcul. Devant les bureaux, pas d'enfant, la moyenne d'âge est plutôt élevée. Ce couple se prête au jeu pour la première fois : "Je l'ai passé en 1962. Je me souviens que ce n'était pas facile. Mais je l'avais eu !" Pour la plupart des candidats, ce sont des habitués.

Et justement, sans préparation, l'exercice peut s'avérer difficile. Les questions sont clairement d'une autre époque. Comme pour l'épreuve de géographie où il est demandé de citer la région de France dont proviennent plusieurs fromages : comté, roquefort, camembert, munster. Il y avait aussi des questions spécifiques aux garçons, d'autres filles. Avec cette question sciences par exemple : "Le balayage à sec. Ses inconvénients. Comment y remédier. Avec quel appareil effectue-t-on un dépoussiérage complet ? Avantages."

Tout est très bien organisé. Ici trois correctrices, préposées aux rédactions. © Radio France - Lise Dussaut

Tous auront leur diplôme...

Et puis une fois que tout ça est fait, ce sont les correcteurs qui entrent en jeu. Installées dans le musée, sur d'anciens bureaux d'élèves en bois, trois bénévoles relisent les rédactions. "Tenez, venez voir celle-là, elle est parfaite. Introduction, développement, conclusion, tout y est. Et puis, le vocabulaire, c'est travaillé : "humus", mordorées". Rien à dire". La correctrice propose la note de 9,5, sur 10.

Mais ici, relâchez la pression. Tous les candidats auront leur diplôme (peu importe la note). Les organisateurs ne dévoileront que le nom des trois premiers. Et tous pourront connaître leur note dès la semaine suivante.