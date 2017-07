Ils ont trouvé l'amour aux Fêtes de Bayonne

Les amoureux des Fêtes de Bayonne sont nombreux ! Mais il y a aussi bon nombre de festayres qui ont trouvé l'amour aux fêtes. Histoire d'un jour ou pour toujours... Voici un petit florilège !

Tous les festayres ont une histoire à raconter, même éphémère...

Mais de vraies histoires d'amour sont nées aux fêtes de Bayonne ! Hervé y a trouvé sa moitié il y a 5 ans. "Il m'a dit : "tu as les plus beaux yeux de Bayonne !" Et moi je fais : "Ah non ! un autre boulet !" Et le boulet, 5 ans après, il est avec moi !" raconte Elodie.

Romain aide son copain Guillaume à retrouver Caroline, la femme de sa vie © Radio France - Oihana Larzabal

Guillaume est originaire de Rouen. Il avait fait une rencontre l'an dernier aux fêtes de Bayonne. Il est revenu cette année pour tenter de la retrouver, aidé de son copain Romain. "Il a demandé une fille en mariage l'année dernière mais elle n'a pas voulu. Cette année, il espère la revoir mais on ne sait pas si elle va venir !"

"Elle s'appelle Caroline, c'est la femme de ma vie !" - Guillaume de Rouen

Certains se lancent dans la poésie... © Radio France - Jeanne-Marie Marco

Mariages

Ce jeudi 27 juillet, la première adjointe Sylvie Durruty a célébré le mariage de Marie et Eric. Une union bénie par le Roi Léon et les festayres présents pour le réveil de sa majesté.

Marie et Eric avaient fait imprimer un foulard spécial pour leur mariage - Hugo Durruty

Il y a 2 ans, deux couples s'étaient mariés lors des fêtes de Bayonne. Yasmine et Mickael ainsi que Florence et Benjamin s'étaient dit "oui" le vendredi 31 juillet 2015. La veille, le réveil du Roi Léon avait été le théâtre d'une demande en mariage. L'histoire ne dit pas si le Roi Léon était témoin au mariage !

► VIDEO : Deux mariages aux Fêtes de Bayonne