Ils partent en vacances à ... Six kilomètres de chez eux en Haute-Garonne

Simone et Gilles profitent des vacances à six kilomètres de chez eux en Haute-Garonne

"Vous savez qu'il y a des gens qui viennent des Pays-Bas ici. Nous avons la chance que ce soit à côté de chez nous", plaisante Gilles. Ce retraité, qui habite à Cazères en Haute-Garonne, a fait six kilomètres en voiture pour aller en vacances à Martres-Tolosane. Cela fait déjà huit ans qu'ils louent, avec sa femme, un bungalow dans ce camping à côté de chez eux.

ⓘ Publicité

Plus économique et plus pratique

Avec sa femme Simone, les deux retraités ont pris l'habitude de s'installer dans le même logement dans le petit camping de Martres-Tolosane. "C'est pratique parce que mes enfants habitent à côté. Comme nous prenons les petits-enfants avec nous, s'ils veulent rentrer un week-end, c'est possible", explique Simone. Depuis la terrasse, elle peut observer les jeux gonflables, le terrain de pétanque, de tennis ou encore l'immense verdure juste en face. "C'est très pratique. L'autre jour, j'ai fait un aller-retour à la maison parce que j'avais froid et je n'avais pas de pantalon. Comme ça, on peut aller chercher le sel si on veut", s'amuse Gilles .

"On peut aller chercher le sel à la maison si on veut"

Un couple qui ne souhaite plus partir en vacances au bord de la mer avec les enfants pendant l'été. "Ce n'est pas vivable, vous ne pouvez pas circuler en voiture. Il faut se garer loin de la plage. Avec les serviettes, les jeux des enfants... c'est compliqué", raconte la grand-mère, avant que son mari n'ajoute : "L'été dernier, nous étions sur une plage à côté de Béziers, c'était invivable. On voulait aller à l'Étang de Thau près de Sète. Finalement, on s'est retrouvés coincés dans un bouchon du côté d'Agde."

"Au niveau du péage, de l'usure de la voiture, du carburant c'est plus intéressant"

Dans un logement voisin, une mère de famille et ses deux enfants viennent d'arriver de l'Isle-Jourdain. "Pour des raisons financières et une organisation familiale pas toujours simple, c'est plus pratique de venir ici. En une heure et demi, nous sommes arrivés. C'est parfait. Même les enfants préfèrent venir ici, ils n'aiment pas la voiture", explique Sandrine, la mère de famille. "Au niveau du péage, de l'usure de la voiture, du carburant, c'est aussi plus intéressant. Puisque nous ne sommes pas sur la côte, les tarifs sont plus abordables, même pour une sortie, une glace. Nous devons quand même préparer les vacances, cela reste un budget mais faisable. Il est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut partir loin pour se dépayser, c'est faux".