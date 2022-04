Rennes : ils partent pour un tour de France... en Citroën Ami 6

Un tour de France, en Citroën Ami 6 ! C'est le drôle de projet caritatif dans lequel se sont lancés quatre pilotes, partis de l'usine Stellantis (ex PSA) à Rennes ce vendredi après-midi. Ils doivent arriver en région parisienne, au conservatoire Citroën d'Aulnay-Sous-Bois, dimanche. Ils comptent suivre le tracé exact du Tour de Gaule en Ami Six, réalisé en 1966, pour la promotion de la célèbre voiture, sur plus de 2.000 kilomètres.

Rennes, où étaient produites les Ami 6, puis Niort, Saintes, Bordeaux, Agen, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Montélimar, Valence, Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Longres, Nancy, Bar le Duc, Reims, Laon, Saint-Quentin et enfin Aulnay-sous-Bois : ils ne seront pas trop de quatre pour conduire l'Ami 6 et la DS qui l'accompagne le long du trajet.

La même voiture et le même trajet que lors du premier Tour

"Tout est resté d'époque", témoigne Xavier Courty, originaire du Limousin et à l'initiative de l'aventure. "Mis à part le siège chauffeur qui a subi une rénovation car c'était vraiment en mauvais état, mais tout est d'origine." Tout comme la carrosserie, d'ailleurs, qui a quelques marques d'usure, et le moteur, qui a connu une révision pour des raisons de sécurité.

Une Citroen Ami 6 d'époque. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'idée a germé dans la tête de Xavier Courty l'an dernier, à l'occasion des 60 ans de la voiture, construite à plus d'un million d'exemplaires dans l'usine Citroën de La Janais, à Rennes. Il venait de découvrir l'histoire du premier Tour de Gaule. _"J'ai trouvé cela original, atypique, et je me suis dit qu'il fallait rééditer cette performance, adaptée aux moyens routiers d'aujourd'hui, la densité, les radars qu'il n'y avait pas à l'époque, la traversée des villes où il n'y avait pas de limites de vitesse...". C_e qui explique qu'à l'époque, le Tour de Gaule avait été bouclé en moins de 24 heures, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci.

L'ancien vainqueur du Dakar, Bruno Saby, au volant de l'Ami 6

A ses côtés, Bruno Saby, vainqueur du Tour de Corse en 1986, du Monte Carlo en 1988 et du Rallye Dakar en 1993, qui reprend du service. "Mon premier rallye, je l'ai fait avec une voiture modeste, une Ami 6, c'était la voiture de mon papa qui me l'avait prêté il y a seulement 55 ans", se souvient l'Isérois. "Je ne pouvais pas refuser. Quand ils m'ont appelé, je me souviens j'étais en train de jouer au golf, je me suis arrêté en plein swing. Je suis toujours un nostalgique de mes débuts. Tout le monde à une anecdote avec une Ami 6, cela retrace le passé, le patrimoine national, l'histoire automobilise française."

Bruno Saby, vainqueur du Dakar en 1993. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Tout au long du trajet des animations sont prévues dans des concessions PSA, pour récolter des dons. L'équipage a également trouvé des partenaires. Les recettes seront reversées à une association dont Bruno Saby est le parrain, Espoir Isère contre le cancer. "Je suis admirative, refaire en 2022 ce qui a été fait en 1966, c'est un projet un peu fou, et en plus c'est pour l'association", souligne Martine Deletraz-Delporte, la présidente. Les fonds seront utilisés pour financer de jeunes chercheurs, mais aussi accompagner des patients et acheter du matériel médical. L'aventure est à suivre sur la page Facebook du Tour de Gaule en Amisix.