Ils passent Noël à Bethléem... dans la Somme.

"Je vois quelques fois les gens hausser les sourcils en se demandant "il doit être du coin mais ça fait peut-être un peu loin quand même ?"." François habite depuis 20 ans à Bethléem, un hameau de la commune de Pendé, dans la Somme, au sud de Saint-Valery-sur-Somme. Arrivé un peu par hasard, "parce qu'il y avait une maison à vendre à Bethléem", il s'en amuse : "Béthléem, en haut à gauche et pas en bas à droite !" ou alors "Parfois je dis : je crèche à Béthléem !"

Quelques maisons plus loin, Roger habite une résidence secondaire. Il a construit une maison sur un terrain agricole qui appartenait à son grand-père il y a de très nombreuses années. Et il constate que le nom de son hameau attire les curieux : "On voit souvent des gens qui s'arrêtent devant le panneau et qui le prennent en photo, c'est vrai que c'est curieux comme nom !"

Roger avec sa femme Brigitte, tous les deux habitants de Bethléem © Radio France - Florent Vautier

L'une des dernières maisons de Bethléem, c'est la plus ancienne, celle de Danielle et René. Ils vivent ici depuis près de 40 ans. Tout un symbole pour ce couple d'octogénaires très croyant : "Mon mari jouait du piano à la messe et moi je donnait les cours de catéchisme !", raconte Danielle. L'ancienne professeur pense même que le lieu de leur maison n'est pas étranger... aux miracles : "Ma fille a une maladie respiratoire de naissance. Quand elle est née on m'a dit "elle ne vivra pas un an". Elle a 54 ans et elle va très bien !".

Danielle, René, leur fille Magali et le maire de Pendé, Bernard Ducrocq © Radio France - Florent Vautier

Les origines du nom divergent : présence d'un moulin pour certains, Bethléem voulant dire maison du pain en hébreu, installation de pèlerins il y a plusieurs siècles pour d'autres. Pour le maire de Pendé, Bernard Ducrocq, avoir un hameau qui porte le nom de Bethléem est une fierté : "C'est un lieu mythique, pas de pèlerinage quand même mais je suis content de dire à des gens qui ne sont pas d'ici que si ils viennent à Pendé, ils pourront aller à Bethléem !" Ils pourront aussi aller à Montauciel, un autre hameau de la commune !