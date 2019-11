Ils préparent un voyage d'un an et demi en Afrique pour filmer des initiatives éco-responsables

Pierrefitte-en-Auge, France

Il leur reste du travail avant le départ. La jeune équipe "RedX" se prépare à prendre la route en avril 2020, pour un an et demi de voyage en Afrique. Justin, Bee, Ophélie et Julia sont installés à Pierrefitte-en-Auge, près de Pont L’Évêque. Les quatre amis veulent rénover un vieux camion de pompier de 1989. Acquis sur internet, le véhicule n'a encore rien pour vivre sur les routes, mais c'était celui qu'il fallait pour Justin Van Colen, à l'initiative du projet. "C'est un petit camion 4x4 très pratique pour voyager sur les pistes d'Afrique. On va tout modifier dessus", commente le Normand.

Une série de reportages sur internet

Une cellule de vie sera ajoutée à l'arrière dans les prochaines semaines, avec tout le nécessaires pour voyager, comme des panneaux solaires pour être autonome en électricité. Ils doivent aussi changer les pneus ou encore refaire la peinture. La jeune équipe compte créer un véritable espace de travail mobile. Elle réalisera des vidéos sur des initiatives liées à la protection de l'environnement, à travers une vingtaine de pays.

"On veut vraiment aller dans les villages et découvrir des initiatives intéressantes pour le monde de demain. Des choses que l'on ignore encore en France. L'idée c'est de construire une série de reportages. On peut par exemple aller voir un artiste qui recycle des déchets pour en faire des sculptures, ou un scientifique qui a mis au point un système de filtration d'eau révolutionnaire. L'idée c'est de faire _des sujets qui parlent à tout le monde_", continue Justin van Colen.

Les quatre amis partiront du Maroc en avril 2020 et comptent terminer leur voyage en Afrique du Sud. Ils se donnent environ 550 jours pour la traversée et détermineront leur itinéraire, en fonction des rencontres. "C'est un continent qui nous intéresse beaucoup par le nombre de cultures, d'histoires... Il y a tellement de choses à découvrir", pointe le vidéaste normand. L'équipe RedX est composée de profil variés. Ophélie, par exemple, a travaillé pendant plusieurs années sur l’île de la Réunion, en tant qu'infirmière. Cette jeune femme du sud de la France à tout plaqué pour se lancer dans l'aventure. "J'ai fais connaissance avec Justin sur Internet. Au fil des discussions le projet est venu et je me suis installée ici en Normandie ", explique-t-elle.

Pas leur première aventure sur les routes

Justin, lui, a conçu, pendant un temps, des applications mobiles en Thaïlande, où il a rencontré Bee, une jeune femme thaïlandaise. La couple est de retour en Normandie depuis un an. Et ce n'est pas leur première aventure. Ils ont rejoint la France en 4x4, depuis Bangkok, en 2018. Une aventure suivie par plus de 50 000 abonnés sur leur chaîne Youtube. Alors forcement, ils avaient envie de repartir.

L'équipe RedX recherche encore des partenaires, pour boucler leur budget de 100 000 euros. Leur aventure est à suivre sur le site internet redx.fr, mais aussi sur Youtube.