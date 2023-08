Ils ravitaillent les cyclistes du Paris-Brest-Paris nuit et jour à La Fresnaye-sur-Chédouet.

La course de vélo Paris-Brest-Paris a lieu entre le 20 et le 24 août. Même s'il n'y a pas d'étape en Sarthe, les 6.810 participants vont tout de même passer dans le département et rouler sur les routes sarthoises pour aller de Mortagne-au-Perche dans l'Orne et Villaines-la-Juhel en Mayenne, puis inversement pour le retour.

Les coureurs vont notamment passer devant le musée du vélo à La Fresnaye-sur-Chédouet. Et sur place un couple de restaurateurs a décidé de proposer ses services nuit et jour pour les cyclistes qui ont besoin de faire une petite pause.

L'emplacement de Julien et Isabelle pour ravitailler les cyclistes à La Fresnay-sur-Chédouet © Radio France - Julien Robin

Le musée du vélo à La Fresnay-sur-Chédouet, prêt à accueillir les cyclistes © Radio France - Julien Robin

Carbonara et bolognaise

Isabelle et Julien Robin habitent à Courgains. Ils tiennent la pizzeria "Chez Isa et Juju". Ils ont tout prévu pour ravitailler les cyclistes. "Les commandes sont préparées en avance on fait des pâtes carbonara et des pâtes à la sauce bolognaise", raconte Julien Robin. "On prévoit 40kg de viande hachée et de lardons pour dimanche et jusqu'à lundi matin. Ensuite on se ravitaillera avec encore 40kg de chaque". Ils ont aussi acheté 500 bouteilles de Coca-Cola, 200 bouteilles de Perrier et 200 bouteilles d'Oasis mais envisagent aussi de devoir se réapprovisionner après le passage aller des cyclistes.

"On présente ça dans des petites boîtes. Le plat coût 8 euros. On propose aussi des paninis à 4,50 euros et les boissons fraîches à 2 euros. On va aussi vendre des glaces car avec la chaleur qui s'annonce ça va bien marcher", prévoit le couple.

C'est la commune de La Fresnay-sur-Chédouet qui offre cet emplacement aux restaurateurs. Et à côté d'eux, au musée du vélo, la mairie va également offrir le café aux coureurs pendant toute la période du Paris-Brest-Paris.

la découverte il y a quatre ans

Le couple a découvert cette course au hasard lors de la précédente édition. Alors qu'ils revenaient de vacances ils vont vu de très nombreux cyclistes passer juste devant leur restaurant. À l'époque le tracé passait chez eux. "Beaucoup de coureurs s'arrêtaient devant chez nous dès qu'on a ouvert le commerce pour nous demander s'ils pouvaient manger sur place. On n'avait rien de prévu, on a fait au mieux pendant deux jours on a servi énormément de coureurs entre 7h et 20h, il y avait encore un monde fou, on ne s'attendait pas à ça. On avait déjà proposé pâtes à la carbonara et à la bolognaise et ça avait vraiment plu c'est pour ça qu'on réitère cette année", raconte tout sourire Julien Robin.

Julien et Isabelle vont travailler en deux temps. Un premier service à partir de dimanche soir et jusqu'à lundi midi. Puis ils iront se ravitailler avant de rouvrir mardi matin jusqu'à la fin de la course. Pour se reposer, ils ont emmené avec eux leur camping-car.