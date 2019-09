Ils redonnent vie et couleurs à vos baskets

Quentin Labedz et Corentin Baillien se connaissent depuis l'école primaire près d'Arras. Ils ont décidé ensemble de monter un projet novateur : recycler les baskets et leur donner une seconde vie en les revendant après les avoir remises à neuf. Une démarche à la fois écologique et économique.

Arras, France

Corentin l'avoue sans rougir, il a toujours été fan de baskets, "J'en ai au moins une cinquantaine de paires"! Alors quand s'est posée la question de son avenir, cet animateur de centres de vacances s'est rapproché de son ami d'enfance. Quentin, lui, a dû interrompre sa formation d'ingénieur en alternance quand l'entreprise qui l'accompagnait a fermé ses portes.

Les deux jeunes garçons ont alors une idée de génie, surfer sur l'engouement pour les sneakers! C'est à la mode mais ça coûte cher, ils vont donc travailler au recyclage des chaussures qu'ils achètent d'occasion sur internet. Mais attention, ils ne rachètent que des chaussures de marque et qui ne sont pas trop usées.

Une démarche conforme au respect de l'environnement

C'est Corentin qui s'occupe de la "restauration". Pour ça, les deux jeunes gens ont acheté tout le matériel nécessaire: des brosses de différents types adaptées à toutes les matières, des peintures qu'ils utilisent avec un outil qui évite les traces de pinceau, des lingettes désinfectantes et des produits de nettoyage respectueux de l'environnement. "On est très attachés à la notion de développement durable" tient à préciser Quentin, "d'ailleurs quand on sait que l'industrie de la mode est la plus polluante, en recyclant des chaussures ont participe à l'économie circulaire".

désinfectées et restaurées, les chaussures sont comme neuves

Après être passées entre leurs mains, les sneakers sont comme neuves et ils font particulièrement attention à l'hygiène. D'ailleurs cette année, ils travailleront avec des étudiants en BTS bio-analyse et contrôle afin de certifier la qualité de leurs produits.

Des chaussures mythiques à près de 50% de leur valeur

Sur leur site internet Quentin et Corentin ne proposent que des chaussures de marque. Nike, Adidas, Asics ou Puma et des modèles mythiques comme la Stan-Smith de la marque aux trois bandes, ou l'Air Max de Nike. "Ce sont des modèles qui ont parfois 30 ou 40 ans d'existence et qui ont été relookés par les marques au fil des décennies, précise Quentin, parfois même ce sont des séries limitées".

Pour l'instant les débuts sont timides mais les deux copains sont confiants, leur concept est unique!