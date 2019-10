Ils retrouvent leur chat perdu trois ans après... A 350 kilomètres de chez eux

Sainte-Catherine-lès-Arras, France

"Je n'ai jamais perdu espoir. Je continuais de lui souhaiter ses anniversaires, de penser à lui..." La voix de Marie se noue encore quand elle parle de Jasmin, son chat siamois aujourd'hui âgé de six ans. Il y a trois ans, elle et Jean-Pierre, son compagnon, habitants de Sainte Catherine près d'Arras, passent des vacances en camping-car en Alsace et font une pause sur la route. "Jasmin avait l'habitude de sortir par la fenêtre du véhicule et de rentrer par la porte. Sauf que ce jour-là, la porte était fermée", raconte Marie. Le couple passe plusieurs heures à chercher le chat... En vain. Après avoir mis plusieurs messages sur les réseaux sociaux, fait paraître un article dans le Républicain Lorrain, ils sont bien obligés de rentrer chez eux. Deux week-ends de rang, ils retournent sur place pour essayer de retrouver le chat fugueur... Toujours rien.

"J'ai cru au départ que c'était une blague"

Pendant trois ans, Marie continue régulièrement de surveiller les sites et autres pages Facebook consacrées aux animaux disparus. Jusqu'à ce 21 octobre. Une clinique vétérinaire de Longwy, dans le département de Meurthe-et Moselle l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle : Ils ont retrouvé Jasmin. Un couple l'a trouvé errant près de chez lui et l'a apporté aux vétérinaires qui ont réussi à identifier Marie grâce au tatouage situé sur l'oreille du chat. "J'ai cru au départ que c'était une blague", sourit Marie.

350 kilomètres de route plus tard, Marie et son compagnon récupère Jasmin, après trois ans à l'attendre. Revenu à Saint Catherine, Jasmin doit s'habituer à une nouvelle maison...et à des nouveaux compagnons... Entre temps deux nouveaux chats et une chienne sont venus compléter le foyer de Marie et Jean-Louis. Et Marie souhaite porter un message aux propriétaires d'animaux : "Faites-les tatouer, ça ne prend pas longtemps et ça permet d'inscrire le nom et le contact des propriétaires."