De la Sarthe au Mont Saint-Michel "comme dans Pékin Express" : le défi rigolo d'une bande d'amis

Mercredi 3 août, les routes de Conlie (Sarthe) risquent d'être animées : l'association Maine Retro Event organise une course jusqu'au Mont Saint-Michel (Sarthe). "Le défi, c'est que le premier qui arrive là-bas a gagné. Et après, c'est de trouver n'importe quel moyen de locomotion pour pouvoir relier Conlie au Mont Saint-Michel. Donc, ça peut être en autostop, ça peut être d'acheter un vélo... Parce qu'on part avec 20€ quand même", explique Cédric Delaporte, l'inventeur de l'idée. Ils se donnent neuf heures maximum pour boucler les 149 kilomètres du parcours.

Six amis pour un défi

Ils seront six à se lancer dans l'aventure. Des binômes seront tirés au sort pour constituer les trois équipes à s'affronter pour cette journée. Au programme : une étape au château de Mayenne (Mayenne) puis à l'église de Saint Hilaire du Harcouët (Manche), et des petits défis à réaliser.

La bande d'amis n'en est pas à son coup d'essai : "On a fait plein de trucs nuls déjà : des 24h tracteur-tondeuse, une traversée de Paris à mobylette. On fait plein de trucs assez rigolo, mais celui-là, on l'avait pas à notre palmarès", poursuit Cédric Delaporte, sourire aux lèvres.

Pour l'occasion, et avec leur association Maine Retro Event, ils ont pu réunir treize sponsors (Super U de Conlie, INGERIF, Vintages cars and Bikes, Lignum, des entreprises de Conlie ; la mairie de Conlie et la mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; le contrôle technique de Sillé-le-Guillaume, Olaf et Gustave au Mans, les éditions Larivierre à Paris, RMJ maçonnerie, LMTV, Restobillage, et Les Alpes Mancelles). Grâce à eux, le gagnant pourra avoir une récompense, et les perdants, de petits lots de consolation.