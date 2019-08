Ils se marient : en sortant de l'église, la gendarmerie les verbalise

Laura et Sadar se sont dits oui le 29 juin dernier à Vers-sous-Sellières, dans le Jura. Leur voiture et celle d'un invité gênaient la circulation, la gendarmerie les a verbalisés.

Vers-sous-Sellières, France

C'est un cadeau de mariage dont ils se seraient bien passés. Le 29 juin, Laura et Sadar vivent le plus beau jour de leur vie en se mariant, dans le village d'origine de la jeune femme, à Vers-sous-Sellières, dans le Jura. A 16h15, ils arrivent dans l'église et garent la Mustang, spécialement prêtée pour l'occasion, tout prêt. A 16h39, ils reçoivent l'avis de contravention.

Les voitures gênaient la circulation

Les gendarmes de Bletterans, appelés par un voisin, ont dû verbaliser les jeunes mariés : les deux voitures, dont celle d'un invité, empiétaient sur la route et empêchaient les habitants de la maison en contrebas de sortir. "La voiture gênait, je le reconnais mais bon...Il y avait peut-être moyen de faire autrement qu'appeler les gendarmes", déplore la mère de la mariée, Béatrice.

Un panneau d'interdiction de stationnement est situé quelques mètres plus loin - Document remis

Les mariés ont dû régler 70 euros. Sur le coup, ils n'y ont pas cru. Plus d'un mois après, ils en rient : "Voilà, on dit mariage pluvieux, mariage heureux, et bien, mariage avec une amende, mariage de légende en fait", dit en souriant Laura. "On le racontera à nos petits-enfants", renchérit son mari.

Le voisin ne pouvait pas sortir

De son côté, le voisin explique qu'il n'a pas trop eu le choix. "Ça faisait vingt minutes que je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai appelé le maire qui n'a pas répondu. Personne ne faisait rien, tout le monde rigolait de moi." Un peu agacé, il finit par appeler les gendarmes. C'est pas parce que c'est un mariage que ça laisse le droit de tout faire, d'habitude, il n'y a pas de problème, juste cette fois-ci."

Il n'y a pas de parking à proximité de l'église © Radio France - Marianne Naquet

Depuis, l'histoire a fait le tour de la région : certains curieux viennent même visiter spécialement la commune pour voir le "lieu de l'infraction."