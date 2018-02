Ils habitent Bailleul, une ville dont ils sont tombés amoureux, pour sa douceur de vivre et son carnaval. Et c'est donc en pleine bande que Ségolène et Wilfried ont choisi de se marier.

Bailleul, France

Ségolène et Wilfried vivent depuis quelques années à Bailleul, dans les flandres, et sont parents de deux jeunes enfants. C'est d'ailleurs lors de la naissance du petit dernier qu'ils ont choisi de se marier. La fête se déroulera en Thaïlande à l'automne prochain. Mais le voyage est trop long pour certains membres de la famille, alors il a fallu organiser une autre cérémonie, en France.

Nous ne voulions pas de cérémonie étriquée, protocolaire, où chacun vient sur son 31. Nous cherchions une atmosphère simple, joyeuse, qui nous ressemble.

Et c'est lors de la bande de mardi gras, l'an dernier, que le couple a le déclic et décide de se marier en plein carnaval. "Sur le coup, nos parents qui ne vivent pas à Bailleul et ne sont pas familiers des traditions carnavalesques, n'étaient pas ravis", confie Ségolène. "Et puis finalement, ils n'avaient rien à organiser, n'ont eu qu'à se laisser porter par l'ambiance, et sont finalement enchantés".

Un marié en kilt écossais pour rendre hommage à Bailleul, protégée par les troupes écossaises pendant la Grande Guerre.

Pour l'occasion, Ségolène a choisi d'accompagner sa robe blanche d'un manteau et de baskets jaunes, de plumes et de strass. Wilfried a lui revêtu un kilt écossais. "C'était une manière pour moi de rendre hommage à cette ville de Bailleul que nous aimons beaucoup. Lors de la première guerre mondiale, elle a été rasée presque entièrement. Elle était protégée par les troupes écossaises. Nous habitons près du cimetière et nous entendons régulièrement les cornemuses résonner. Elles sont d'ailleurs très présentes dans le carnaval. Ce sont nos racines."

Cochon grillé frites au menu du repas de mariage © Maxppp - Pascal Bonnière

Le maire a joué le jeu de ce mariage carnavalesque. C'est en chapeau haut de forme et en veste queue de pie qu'il a déclaré les deux bailleulois mari et femme. "Jamais je n'ai vue de salle des mariages aussi gaie et colorée", sourit Ségolène.

Une bande du carnaval pour ouvrir le bal

La fête s'est poursuivie sur le même ton: cochon grillé frites au menu du repas de mariage dans une ferme flamande, puis c'est une bande du carnaval qui a ouvert le bal.

Pas question pour les jeunes mariés de perdre le rythme carnavalesque: ils sont restés dans la bande jusqu'à ce Mardi Gras, défilant derrière le géant Gargantua.