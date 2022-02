Ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin à Billère

La Saint-Valentin, ça se fête en général autour d'un bon repas aux chandelles dans une ambiance romantique. Certains ont carrément choisi de marquer le coup... en se mariant ! C'est le cas de Jean-Michel et Patricia, qui se sont dit "oui" à la mairie de Billère, ce lundi 14 février. Un jour loin d'être anodin pour le couple.

"Au départ nous avions le choix entre deux dates. Nous avons préféré la Saint-Valentin. Et puis nous avons le temps de nous marier un lundi comme nous sommes retraités, donc ça tombe bien" explique Jean-Michel, au bras de sa future épouse. Pour ces sexagénaires, qui fêtent chaque année la Saint-Valentin, l'occasion était trop belle. "D'habitude on s'offre des fleurs, des bijoux ou on se fait des gros bisous, là on s'est offert le mariage !", plaisante Patricia, qui trépigne d'impatience à quelques minutes d'entrer dans la mairie. "C'est vrai que ça fait une anecdote", reprend Jean-Michel.

Le couple a attendu trente ans avant de s'unir. C'est maintenant chose faite, qui plus est, le jour de la fête des amoureux.

Fanny Narvarte