Bretagne, France

Le tombeau de Saint-Léonard se trouve sur la vieille route du Mont-Saint-Michel, à Andouillé-Neuville, dans un secteur boisé. Une allée bordée de sapins y mène. Au pied de chaque arbre, des tas d'offrandes. "Beaucoup, beaucoup de fleurs, des bougies, des objets de toutes sortes, des jouets d'enfants, des petits mots.", montre Manuela, la fleuriste de la commune voisine de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Une allée de sapins mène au tombeau de Saint-Léonard © Radio France - Brigitte Hug

Si je ne viens pas, il m'arrive quelque chose

Depuis plusieurs années déjà, elle entretient le lieu avec Josette, une autre habitante du coin. Toutes les deux nettoient la tombe, prennent soin des fleurs, mettent à l'abri les petits mots écrits sur du papier. Josette explique pourquoi: "J'ai été exaucé. J'ai trouvé du travail et j'ai promis à Saint-Léonard de venir nettoyer sa tombe. Je viens toutes les semaines et si je ne viens pas, il m'arrive quelque chose.".

Manuela et Josette entretiennent le lieu © Radio France - Brigitte Hug

L'Eglise na pas reconnu ce Saint-Léonard. "C'est un saint laïc. Des croyants et des non-croyants viennent. Des grands-parents avec leurs petits-enfants. Ils leur expliquent le lieu. ll n'y a pas une heure sans qu'il y ait quelqu'un.", précise Manuela. Toutes les générations ont mélangé les histoires. Et la légende s'est construite, depuis 1870. Josette raconte: "C'est un bandit qui faisait le mal. Puis il s'est repenti et s'est mis à faire le bien. Mais il a été lapidé. Et maintenant, il fait toujours le bien.". Saint-Léonard est sollicité pour recouvrer la santé, trouver l' amour, du travail ou réussir ses examens.

Pas une heure sans qu'il y ait quelqu'un © Radio France - Brigitte Hug

Je suis là pour que Saint-Léonard m'accompagne vers la réussite

Les familles viennent là, en ce moment, juste avant les épreuves. Eliane a l' habitude d'y aller deux fois par semaine: "J'essaie de venir quand il n'y a pas trop de monde et quand je repars, je suis apaisée.". La grand-mère en profite, cet après-midi là, pour glisser un petit mot pour sa petite fille: "Elle va passer son brevet des collèges. Naturellement, on vient faire une petite prière et on demande un petit plus et on sera exaucé.". Brice rend visite à Saint-Léonard avec sa mère: "Moi, je suis là pour le Bac, pour que Saint-Léonard m'accompagne vers la réussite. J'y crois, oui. Et puis, j'étais déjà venu pour le DNB et çà avait marché. Alors je reviens.".

Des mots pour demander de l'aide mais aussi des messages de remerciement © Radio France - Brigitte Hug

Beaucoup de gens y croient, vu le nombre de messages de remerciement qui s'amoncellent autour du tombeau. Et dès les premiers résultats du BAC, Manuela l'affirme: "L'endroit va être submergé de fleurs.".