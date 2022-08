Ils tombent nez à nez avec des sangliers dans un camping de Saint-Raphaël

C'est un drôle de souvenir de vacances que ramène du Var un couple originaire de la région nantaise : des photos de plusieurs sangliers en train de manger le contenu d'une poubelle à deux pas d'une caravane dans un camping de Saint-Raphaël ! A l'heure du petit-déjeuner, les sangliers se sont installés en plein milieu du camping sans se soucier des vacanciers qui les observaient : "Nous sortions des sanitaires quand nous les avons vus" racontent Julie et Cyril. "Ils étaient tranquilles. On a eu le temps de les filmer et de les prendre en photo. Nous avons l'habitude de passer nos vacances dans des campings, c'est la première fois que nous voyons une telle scène !"

"Pas besoin d'être agent-secret pour comprendre ce que les sangliers faisaient là : ils doivent avoir faim et soif avec la chaleur" poursuit Cyril. Car effectivement, si le phénomène n'est pas nouveau dans le Var, de nombreux sangliers ont été observés aux abords des villes et cultures ces dernières semaines. Pour Laurent Faudon, président de la Fédération de chasse du Var, "en plus de devoir quitter le nord du département à cause des loups, les sangliers doivent composer cette année avec la sécheresse. Ils se rapprochent donc des villes et des cultures pour pouvoir se nourrir".

Pour tenter maintenir les cochons sauvages dans les massifs boisés, les chasseurs y déposent de la nourriture et des bacs à eau, "mais avec la sécheresse et les nombreuses restrictions d'eau, nous ne pouvons pas tous les remplir. Les sangliers se rapprochent donc de plus en plus des maisons pour pouvoir aller boire !"

Un million d'euros de dégâts cette année ?

La chasse aux sangliers est autorisée depuis plusieurs semaines dans le département (battues administratives depuis le 1er juin et chasse depuis le 15 août). "Nous avons déjà effectué de très nombreux prélèvements mais ce sera difficile de réguler la population. Ce n'est pas tout de suite qu'on arrivera à zéro sanglier dans notre département" prévient le président de la Fédération de chasse. Laurent Faudon s'inquiète également du montant des dégâts à rembourser aux agriculteurs et viticulteurs : "L'an passé, nous avons déboursé 600.000€ mais cette année nous pourrions atteindre un million euro de dégâts ! Bientôt, nous ne pourrons plus payer ces dégâts car nous n'aurons plus d'argent !"

Les sangliers sont restés de longues minutes dans le camping sans se soucier des vacanciers qui les observaient - Cyril Crusson

De nombreuses mairies du Var rappellent aussi sur les réseaux sociaux comment réduire les nuisances provoquées par les sangliers.