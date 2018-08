Ce jeu d'équipes, qui a pour but de résoudre des énigmes en une heure, se passe le plus souvent dans des salles fermées. Ici, ça se déroule dans les magnifiques jardins du château de la Rongère à Saint-Sulpice.

Houssay, France

Un cadre historique, on est loin, très loin, de l'entrepôt dans une zone commerciale. Le châtelain et créateur du jeu, Alexandre de Chavagnac, avait envie de faire découvrir, d'une manière originale, ce somptueux lieu, au bord de la Mayenne : "on s'est dit qu'il fallait valoriser nos jardins plutôt que de faire une activité historique, patrimoniale. On a décidé de faire quelque chose de ludique pour s'amuser. On a pris un thème de jeu qui s'approche de l'ambiance que l'ont peut trouver dans les château et dans les jardins".

Cet escape game, c'est le patrimoine qui rencontre la technologie de pointe, un jeu en réalité augmentée à l'aide d'une tablette numérique.

Le but du jeu est d'aider une scientifique qui s'est perdu dans les couloirs du temps après avoir mis au point une machine à voyager dans le passé et le futur. Vous n'avez que 60 minutes pour résoudre l'énigme. Et beaucoup plus pour flâner dans les magnifiques jardins du château...

►►Toutes les infos (concept, réservation, lieu) sont sur le site dédié au jeu : Retour vers 1889