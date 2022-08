Ils trouvent que les cloches de l'église sonnent trop, des Messins lancent une pétition

Les cloches de l'église Saint-Euclaire de Metz gênent certains riverains. Si certains habitants du quartier sont très attachés à ce patrimoine, d'autres n'en peuvent plus. Une pétition circule pour demander moins de bruit, avec déjà plusieurs centaines de signatures, dont plus de 200 sur le web.

"Il faut y habiter pour s'en rendre compte", explique Léonie, la riveraine qui a lancé une pétition en ligne pour limiter le nombre de sonneries des cloches de l'église Saint-Eucaire à Metz. "On a eu un déclic au confinement, quand nous ne pouvions pas sortir de chez nous. C'est devenu un problème à ce moment-là. On est loin de s'imaginer ce que peuvent représenter les cloches lorsqu'il y en a autant, ça devient problématique".

Ils ne veulent pas de cloche avant 9h le week-end

Celle qui a rassemblé plusieurs centaines de signatures dans le quartier et en ligne explique qu'il ne s'agit pas de stopper les cloches, mais de réduire le nombre de sonneries. Elle demande donc "une modération" des sonneries, en supprimant les cloches civiles (aux quarts d'heure), et en conservant les cloches religieuses. Elle aimerait aussi que les cloches commencent à sonner à 9h au lieu de 8h le week-end.

"C'est aussi une évolution de la société, qui aspire à avoir un peu plus de calme, poursuit Léonie. J'ai décidé d'agir avec d'autres personnes qui ont le même problème, pour que l'on puisse trouver une solution pour profiter des cloches, et en même temps profiter d'une vie quotidienne apaisée".

On a choisi d'habiter près d'une église... On accepte les cloches !

Dans le quartier, les avis sont partagés : "J'aime beaucoup la mélodie qu'il y a toutes les heures, je la trouve sympa, explique un riverain. Après, c'est vrai que tous les quarts d'heure, c'est peut-être pompant. Il y a pas mal de gens quand ils repartent de chez moi, ils chantent la mélodie du carillon, ça fait partie du décor sonore de la rue". Une de ses voisines ajoute : "C'est notre quartier, on a choisi d'habiter près d'une église... On accepte les cloches ! Je trouve que c'est le patrimoine sonore de la ville. Je préfère ça que d'entendre le bruit des voitures".

D'autres sont plus mesurés : "Il y en a trop, ça m'embête", se lamente une femme.

La mairie à la manœuvre pour les cloches civiles

Le curé de Saint-Eucaire, le Père Yannick, défend sa paroisse : "Si tout le monde veut sa sonnerie, on ne s'en sort pas, c'est le chaos. Quand on achète un appartement, la première chose que l'on regarde, c'est l'environnement. On n'oblige pas le quartier à s'adapter pour vivre, il y a quelque chose qui n'est pas juste... Les gens qui habitent dans la rue Saint-Eucaire, en face du clocher, me disent 'C'est comme les trains, on finit par s'y habituer, ça régit notre vie'".

Pour lui, c'est une question de vivre ensemble. Il rappelle cependant qu'il ne décide pas de toutes les sonneries. "Je peux régler la sonnerie pour les célébrations. En revanche, c'est la Mairie et la Préfecture qui s'occupent des sonneries civiles" (qui sonnent les heures et les quarts d'heure, NDLR).

La question tranchée fin août

Depuis le mois de mai, le nombre de coups de cloche a été divisé par trois dans le clocher de Saint-Eucaire, le temps d'une expérimentation. Avec, par exemple, un seul coup de cloche pour sonner les quarts d'heure au lieu de quatre coups auparavant. Un point aura lieu à la fin du mois pour pérenniser ou non cette limitation.