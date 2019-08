Ils veulent aller à Loubaresse dans le Cantal...leur GPS les envoie à Loubaresse en Ardèche !

Loubaresse, France

Si vous êtes sur la route des vacances vous avez sans doute pensé à faire le plein d'essence, à vérifier les pneus de votre voiture, à prendre un peu d'eau pour le voyage...Mais n'oubliez pas de bien vérifier où vous allez. Ne faites pas comme ce couple qui voulait passer la nuit à Loubaresse dans le Cantal et qui s'est retrouvé à Loubaresse...en Ardèche ! La faute à un GPS mal réglé.

Une trop grande confiance dans le GPS

"Le GPS nous indiquait deux heures de route. Ça correspondait à peu près au trajet que nous étions censés faire en durée, on a pas du tout regardé la destination et on a fait confiance au GPS, on aurait pas dû", regrette Arnaud. En vacances avec son épouse Perrine, il comptait passer la nuit dans une commun du Cantal. Le couple a donc fait un détour par l'Ardèche de près de 120 kilomètres.

Une fois "arrivés à leur destination", ils se rendent compte de leur méprise. Les vacanciers passent donc un coup de fil à Sylvie Jouve, la propriétaire du gîte auvergnat où ils avaient réservé une chambre pour la nuit. Elle n'est pas vraiment étonnée : "C'est un phénomène qui s'amplifie d'année en année. Les gens n'ont plus de cartes dans leurs voitures, c'est un réel problème d'orientation."

Deux communes...ou presque

En réalité le problème vient du fait que l'un des deux Loubaresse n'existe plus vraiment. La commune du Cantal a fusionné en 2016 avec trois communes voisines de Faverolles, Saint-Marc et Saint-Just, pour former le Val d'Arcomie. Plus de Loubaresse auvergnat sur les GPS, donc. Mais ça n'arrange pas les affaires de Sylvie pour autant : "dans notre village, nous n'avons pas de nom de rue ou de numéros donc mon adresse ne peut pas être plus précis que le bourg de Loubaresse".

Il arrive donc que les voyageurs qui se trompent de commune et atterrissent en Ardèche par erreur décident d'y rester. Ce n'est pas le cas d'Arnaud et son épouse, qui ont enchaîné tout de go l'heure et demie de route qui les séparait de leur destination, non sans ronchonner un peu. "Sur le coup, j'étais un peu énervé", explique-t-il, "mais ça s'est bien terminé puisque les paysages étaient magnifiques. L'histoire s'est quand même finie autour d'un verre de rosé donc tout va bien." Une mésaventure qui n'aura donc pas desservi la réputation des vallées Ardéchoises.