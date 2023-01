Ils veulent créer un "hôpital" pour animaux sauvages dans la Drôme

L'association Hirondelle basée dans le Rhône récupère depuis 25 ans les animaux sauvages blessés ou malades afin de les soigner et de les remettre en liberté après leur convalescence. Mais elle fait face à une recrudescence d'appels pour recueillir toujours plus d'animaux. Du martinet à l'aigle en passant par les hérissons, blaireaux, chevreuils et autres renards, elle a soigné l'an dernier 7.150 oiseaux et mammifères. Des animaux qu'elle va récupérer dans quatre départements : la Drôme l'Ardèche le Rhône et la Loire. Mais de plus en plus d'appels pour signaler ces animaux mal en point viennent du sud de la vallée du Rhône d'où l'idée d'ouvrir un refuge dans la Drôme.

Un bénévole de l'association Hirondelle nettoie la plaie d'une chevrette. - Association Hirondelle

Le domaine idéal se trouve à Chalancon près de Dieulefit. Un bâtiment de 650 m2 et 140 hectares de terrain autour pour la remise en liberté pendant la "convalescence" des animaux. Seul problème, ce domaine coûte 732.000 euros et l'association n'a pour l'instant réussi à récolter que 201.000 euros. Il manque donc plus de 500 mille euros a trouver d'ici le 10 janvier, date à laquelle le compromis de vente s'achève. Les dons pour aider Hirondelle à ouvrir son "refuge-hôpital" peuvent être déposés sur la cagnotte en ligne sur le site d' Hello asso .

Recrudescence d'appels pour signaler les animaux blessés

Un tel refuge serait une première en France selon l'association. Peu de structures soignent ainsi la faune sauvage, même si les appels de la population pour signaler les animaux en détresse sont de plus en plus nombreux. L'association fonctionne avec des jeunes en service civique et des bénévoles "récupérateurs" qui doivent parfois faire 3 heures de route pour aller chercher l'animal blessé dans l'un des quatre départements. Deux raisons à ces signalement d'animaux blessés en hausse : la première c'est le réchauffement climatique. De plus en plus d'animaux souffrent de la canicule ou de la sécheresse par exemple. Mais aussi une vraie prise de conscience de la population sur le bien-être animal. De plus en plus d'habitants se sentent concernés par la détresse d'une hirondelle tombée d'un nid ou d'un renardeau blessé et prennent le temps de chercher des spécialistes pour les soigner.

Le département de la Drôme et le conseil régional se sont dits intéressés par sa création, mais il est encore trop tôt pour parler d'éventuelle subvention. L'appel aux dons est donc le seul moyen pour Hirondelle d'espérer trouver le montant nécessaire pour mener à bien son projet.