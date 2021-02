Ils veulent rassembler 10.000 soutiens-gorge et faire une banderole de 4 km pour alerter sur le cancer du sein

L'association Rose Espoir a commencé le jour de la Saint-Valentin, dimanche 14 février, une collecte pas comme les autres. Ses membres et la mairie d'Esbarres (Côte-d'Or) veulent rassembler 10.000 soutiens-gorge d'ici le 10 octobre prochain pour en faire une banderole de 4 km. C'est la distance qu'il faut parcourir pour traverser le village. Et ces sous-vêtements, certains en ont déposé plusieurs dizaines sur une table, aujourd'hui. C'est le cas d'Isabelle, 53 ans. "Je n'ai pas compté combien je viens d'en poser. J'en ai récupéré dans la famille, ceux de mes filles, de ma maman ou encore de ma soeur. J'en ai récupéré le plus possible pour les donner", sourit la quinquagénaire.

"Je le fais pour ma sœur jumelle, morte d'un cancer du sein", Mégane, 29 ans.

C'est à chacune et chacun sa motivation. Mégane 30 ans, le fait parce qu'elle veut alerter sur les dangers du cancer du sein. "Ça me semble important d'être là pour marquer les esprits. Même si on est jeune, on peut avoir un cancer du sein ou un autre cancer. Et Marjorie (sa sœur, N.D.L.R.), ça lui portait à cœur que les gens sachent qu'il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour se faire dépister", raconte la jeune femme. Sa sœur jumelle est une autre source de motivation. Elle est morte d'un cancer du sein à seulement 29 ans après six années à lutter contre la maladie.

"J'ai envie qu'on parle d'elle, que tout son parcours soit un modèle parce que c'était une battante. Même malade, elle venait en tant que bénévole de Rose Espoir", sourit la jeune trentenaire. Isabelle aussi est sensibilisée sur le sujet. Son père est en plein traitement contre un cancer. Sa tante aussi, elle en a eu deux. "C'est pour sensibiliser et pour me dire que j'aurais fait quelque chose pour ma tante et mon père", raconte-t-elle. Mais il n'y a pas que des femmes qui sont venus déposer des soutiens-gorge, des hommes aussi sont venus.

Des hommes au soutien de l'initiative

Sur la trentaine de personnes présentes pour le lancement de la collecte, près d'un tiers sont des hommes. "Ils sont aussi concernés par le sujet donc bravo à eux. Merci messieurs.", lance Béatrice, 57 ans. "On est là pour combattre la maladie avec nos petits moyens. J'espère que ça va réussir. Et puis je me dis pourquoi les autres auraient un cancer et pas moi ?", se demande Patrick, 67 ans. Il faut dire que près d'1% des cancers du sein touchent des hommes. "On est pas exempt de l'avoir", poursuit le sexagénaire.

"L'essentiel c'est de récolter des fonds et d'aider la recherche ainsi que toutes les familles qui ne peuvent pas venir voir leurs malades. Les aider dans cet espoir-là." Ils ont maintenant jusqu'au 10 octobre pour récolter ces soutiens-gorge. Et la date n'a pas été choisie au hasard puisque ça correspond au mois d'octobre rose.