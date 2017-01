Ils veulent sauver la panthère des neiges depuis Poitiers

Quatre étudiants poitevins vont étudier l'ADN de la panthère des neiges encore présente dans les zones montagneuses d'Asie Centrale.

Justin, Dimitri, Florent et Audrey sont en Master 2 Génie Cellulaire à l'université de Poitiers. Leur professeur, fervent défenseur de la cause des panthères des neiges, leur a soufflé l'idée de se pencher sur cette espèce animale en voie de disparition. Seulement 4.000 individus sont encore vivants. Pour cela, ils vont pouvoir compter sur des expéditions scientifiques sur place, qui vont faire des prélèvements, comme OSI Panthéra mais aussi avec le zoo de Beauval qui leur envoie aussi des échantillons de sang. "Le but, c'est de mettre au point un protocole de génétique qui nous permette de recenser les panthères des neiges qui vivent dans les montagnes, le problème c'est que ce sont des animaux très farouches," reconnait Audrey Paillé.

travail sur les fecesses

Ils vont donc travailler à distance, même s'ils rêvent d'aller faire eux-même les prélèvements sur place. Dans un premier temps ils vont travailler sur les fecesses qu'on va leur expédier, comprenez, les excréments d'animaux. Florent Pechereau précise "C'est donc récolter de l' ADN contenu dans ces échantillons, écarter l' ADN de la panthère, l' ADN de ses proies, ainsi faire le tri pour mener ensuite des études génétiques".

L'idée étant en effet de répertorier le nombre d'individus et leurs habitudes de déplacements pour pouvoir mieux les protéger.

programme de recherche

Cette étude est assez unique, car la panthère des neiges passionne moins que le panda ou l'éléphant d' Asie, du coup les étudiants poitevins "partent de loin", ce qui rend ce projet de recherches encore plus unique. Pour Justin Lange, ce défi est très excitant "ça intéresse beaucoup la communauté scientifique, on travaille sur quelque chose qui n'a pas été fait, complètement nouveau, donc il reste plein de trucs à découvrir".

Mais pour mener à bien leurs analyses, ils ont besoin d'un coup de pouce financier. Pour cela ils ont mis en place un financement participatif sur la plateforme Ulule son nom "snow leopard project".