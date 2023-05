Ils violaient des chevaux et des poneys à Saint-Nazaire : "Mon client n'est pas un dégénéré"

Un procès hors du commun ce mardi 23 mai devant le tribunal de Saint-Nazaire. Deux hommes étaient jugés pour avoir violé des chevaux et des poneys dans deux centres équestres de la ville pendant près d'un an, entre mai 2015 et février 2016. Quasiment tous les week-ends à partir de 23 heures, ils s’introduisaient dans les box du Sabot d'Or et du Poney Club des Landes et pratiquaient caresses, masturbations et pénétrations sur les animaux. À l'époque, âgés de 18 et 19 ans, les deux prévenus ont été pris en flagrant délit par un gardien du Poney club. Captés également par les images de vidéosurveillance, ils avaient reconnu les faits et même avoué y prendre du plaisir.

"Sept ans plus tard, c'est un jeune homme équilibré" plaide la défense

Sept ans plus tard, l'heure du procès. Le plus jeune prévenu s'excuse pour son absence. "Saint-Nazaire est une petite ville, je crains d'être reconnu et de subir des critiques aussi puissantes que ma honte", écrit-il dans une lettre lue par son avocat, Maître Olivier Couespel du Mesnil, qui parle de l'eau qui a coulé sous les ponts, de "l'évolution positive" de son client inséré dans une vie équilibré, et tout cela validé par l'expert psychiatrique. "N'oubliez pas, c'est ce jeune homme là que vous jugez aujourd'hui".

"Baiser les chevaux, que les chevaux"

L'autre prévenu, le plus âgé, 27 ans dans quelques jours, lui est à la barre. Le tribunal salue son courage à témoigner. Lui répond qu'il "veut assumer jusqu'au bout pour mieux tourner la page". Un jeune homme d'origine bulgare, adopté par un couple de Nazairiens quinquagénaires à l'âge de 5 ans. "Après avoir manqué d'amour, j'étais surprotégé mais aussi très isolé". Frêle silhouette, filet de voix, le jeune homme demande pardon, bredouille des excuses.

Loin des compte-rendus bruts et brutaux des premières auditions que la Présidente du tribunal va lire. Les deux prévenus alors à peine majeurs racontent sans détours comment ils "aiment baiser les chevaux, que les chevaux, c'est la pureté". Eux qui ne comprennent pas pourquoi c'est illégal, "c'est ma façon d'aimer, ça ne changera jamais" dit l'un, "ils n'ont pas capté qu'on les aime", dit l'autre sur un forum après l'interpellation.

La zoophilie : du virtuel au réel

Le fil se déroule. Tout commence au collège en classe de 5ᵉ : ce sont deux jeunes "perdus sexuellement, introvertis et repoussés", c'est ainsi que les avocats de la défense les décrivent. "Mon client a voulu évoquer son homosexualité avec ses parents, mais il n'est pas entendu. Repoussé, il se renferme encore plus. Voilà comment naît la paraphilie", plaide Maître Morgan Loret. Et la seule personne qui le comprend alors, c'est son copain en proie aux mêmes turpitudes, aux mêmes déviances, poursuit l'avocat. "Les chevaux, votre terrible point commun".

À 13 ans, séances de masturbations collectives devant le dessin animé pour enfants My little poney avant de passer aux vidéos zoophiles, au "dark web et aux réseaux organisés sur le net" évoqués par les parties civiles (la Société Nationale Pour La Défense Des Animaux, La Fondation Brigitte Bardot, La Société Protectrice Des Animaux, l'association Stéphane Lamart).

352 pages de dossier, "un calvaire de lecture"

Du virtuel jusqu'au réel, jusqu'aux actes. Le plus âgé passe son permis de conduire, le plus jeune "avait envie d'essayer". "Ça part comme un pari, comme un jeu", argumente la défense. "Mais ça devient la sortie du week-end, celle que vous attendez toute la semaine, la récompense", lance la procureure. Juments, poney, étalons, coincés dans les box et 352 pages de dossier, "un calvaire de lecture" dit la partie civile. À la barre, le prévenu ne bronche pas, baisse la tête. "La pire des manières de découvrir la sexualité. Vous vouliez donner du plaisir, de l'amour ? Mais il n'y a pas de consentement chez l'animal" et la procureure d'insister : certes, il n'y a pas eu de coups, de mutilations, de blessures physiques mais "la pénétration que vous imposiez aux chevaux, c'est du sévice sexuel".

"Aujourd'hui, je sais que c'est rebutant, j'en ai conscience, je ne replongerai pas". Une prise de conscience tardive, une prise en charge psychologique insuffisante pour le ministère public. Le prévenu en plus petit comité avoue que s'il a eu un petit copain pendant trois ans, sa sexualité reste compliquée, comme bloquée. Que le cheval reste une attirance, toujours dans sa tête, mais "plus jamais de passage à l'acte, j'ai fait un gros travail sur moi-même, ça ne s'est jamais reproduit et ça ne se reproduira jamais". Le rapport de l'expert psy daté de novembre 2020 le dit encore fragile, les risques de comportements déviants zoophiles et pédophiles demeurent. Car il y a aussi chez ce prévenu des images à caractère pédopornographique retrouvées sur son ordinateur.

"Non ce n'est pas un dégénéré que je défends", conclura son conseil, Maître Morgan Leret, "mais un homme seul qui souffre. Il ne me donne pas envie de vomir, il me donne envie de l'aider".

Prison avec sursis, obligation de soins

Les deux prévenus ont été condamnés ce mardi soir par le tribunal. Six mois avec sursis pour le plus jeune absent à l'audience, 12 mois avec sursis probatoire de deux ans et obligation de soins pour l'autre. Interdiction pour les deux de détenir un animal domestique. Les "affaires de maltraitance sur les animaux se multiplient, et notamment de zoophilie. Mais c'est aussi un bon signe. Signe que notre société ne laisse plus passer. La SPA, la société protectrice des animaux, par exemple porte plainte dorénavant systématiquement. L'animal n'est pas un objet", rappelle maître Maud Lesève, partie civile.