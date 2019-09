Ils vont partir autour du monde à la rencontre des Normands !

Ils ont entre 22 et 26 ans, et vont partir pour un voyage de 3 semaines, sur les 5 continents. 5 jeunes s'apprêtent à décoller, dimanche, pour la 2e édition du programme "Normands autour du monde", organisé par Normandie Attractivité. Portrait de ces 5 aventuriers modernes.

Voyager tous frais payés, pendant trois semaines, à la rencontre de compatriotes à travers un continent : c'est le rêve que vont réaliser Élisa, Solène, Théo, Jean-Charles et Mathilde. Ils ont remporté le concours "Normands autour du monde", et décolleront dimanche 8 Septembre de Caen, chacun vers un continent.

Un voyage dans l'esprit des ancêtres vikings pour Théo

Pour Théo, ce sera l'Amérique : Buenos Aires, Bogota, Querétaro au Mexique, Los Angeles, Chicago et Québec. Et à quelques jours du départ, ce jeune habitant d'Hérouville, près de Caen, originaire de la Manche, a une petite appréhension. "Petite ? non, une grande ! corrige le jeune homme. Je suis à fond stressé ! C'est la dernière ligne droite. C'est un mélange entre l'excitation, le stress et l'envie de commencer l'aventure !"

Au Québec, Théo s'attend à une rencontre insolite : "Des Monsieur et Madame Normand, avec un N majuscule, qui font partie d'un réseaux de -Normand- à Québec. Donc je vais faire énormément de rencontres, donc ça va être particulier, mais marrant !". Il est aussi très impatient de visiter Los Angeles, la ville du cinéma, et d'y rencontrer un grand chef cuisinier.

Deux Havraises en Asie

Hasard du jury, ce sont deux Havraises vont parcourir l'Asie. De Tokyo à Taiwan, en passant par Pékin et Shangai, Mathilde, va découvrir un pays qu'elle n'aurait jamais pensé visiter : la Chine, et sur lequel elle avait, au départ, un a priori plutôt négatif. "J'en avais une image polluée, surpeuplée... Mais en m'y intéressant, et en y allant, je vais pouvoir me rendre compte de la réalité" ! A 25 ans, la jeune femme, rédactrice en web marketing, va aussi aller dans un pays dont elle a rêvé toute son adolescence : le Japon.

Solène, originaire de Gommerville en Seine-Maritime, travaille au Havre. Et elle va faire un sacré voyage, puisqu'elle ira de New Dehli, en Inde, à Auckland en Nouvelle Zélande. Des étapes à Phnom Penh, au Cambodge, et à Brisbane, en Australie, et déjà beaucoup de rencontres prévues à Singapour. "On ne pensait pas qu'il y avait autant de Normands à Singapour ! et en prenant des contacts par mail, on s'est rendu compte que si, et les expatriés ont commencé à s'organiser, à créer un groupe des Normands à Singapour, et ils se sont même vus cette semaine pour préparer mon arrivée !".

Partager la Normandie dans le monde entier

Entre rencontres et découverte des villes, les journées seront bien chargées. Mais nos globe-trotters vont devoir trouver du temps pour partager leurs aventures sur les réseaux sociaux, et correspondre avec les écoles partenaires, afin d'ouvrir les élèves sur le monde. Une mission qu'Elisa, qui crée en ce moment son entreprise à Caen, prend très au sérieux. "J'ai grandi en Normandie, j'ai fait mes études en Normandie, là je crée mon entreprise en Normandie, j'ai beaucoup voyagé mais j'ai toujours eu envie d'y revenir. Ça me paraissait normal de participer à cette aventure et au rayonnement de la région".

Un imperméable et un tee-shirt

Jean-Charles, lui va parcourir l'Europe. Barcelone, Palerme, Prague, Berlin, Oslo et Dublin : un sacré éventail, avec des chocs thermiques en perspective, ce qui ne facilite pas la tâche à l'heure de préparer la valise. "Il faudra que je prévoie l'imperméable... et le tee-shirt!".

L'Ornais de l'équipe a particulièrement hâte de redécouvrir Oslo, qu'il a déjà visité, et d'y rencontrer une scientifique qui travaille sur les pôles. Il a aussi déjà prévu d'organiser des apéritifs entre Normands de Prague ou de Berlin.

Un kit de survie du Normand en vadrouille

Et si aucun de nos ambassadeurs normands n'a encore commencé sa valise, tous ont déjà reçu un petit kit du parfait viking en voyage : des badges, des autocollants et des drapeaux de la Normandie, et un compagnon mystère... à découvrir bientôt sur les réseaux sociaux !