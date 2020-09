PHOTOS - Chauvigny se met aux couleurs du Tour de France

Chauvigny, ville départ de la 12ème étape du Tour de France, ce jeudi 10 septembre. Et les choses sont prises très au sérieux, par la ville, les commerçants et les habitants qui ont décoré les rues.

Des décorations sur toutes les places et les rond-points de Chauvigny. Difficile de ne pas remarquer que la ville de la Vienne accueille le départ de la 12ème étape du Tour de France 2020, ce jeudi 10 septembre. Direction plein sud et la Corrèze pour cette étape la plus longue de cette année.

Les vitrines, les rues, les rond-points sont décorés

La fierté des habitants de Chauvigny est visible à tous les coins de rue. France Bleu s'est promené pour vous dans les rues et vous proposent quelques unes des plus belles installations.

Des sculptures sur les rond-points de Chauvigny. © Radio France - Vincent Hulin

Même les rideaux de fer des devantures sont décorés. © Radio France - Isabelle Rivière

Les terrasses aussi sont recouvertes de fresques. © Radio France - Isabelle Rivière