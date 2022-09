EN IMAGE - Une baleine de 20 mètres échouée sur l'île de Sein

L'animal mesure plus de 20 mètres et pèse 25 tonnes

Vous l'avez peut-être aperçue du côté de l'île de Sein. En même temps difficile de passer à côté : une baleine de près de 20 m s’est échouée ce vendredi sur la presqu’île de Kilaourou. Il s'agit d'un rorqual, c'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète. Ce spécimen pèse aux alentours de 25 tonnes.

Des membres du Parc marin d’Iroise sont attendus sur les lieux dans la journée de samedi.

On ne sait pas encore pourquoi le mastodonte s'est échoué. Les pompiers se sont rendus sur place et la mairie a pris un arrêté qui interdit l’accès et la baignade sur le site. Par ailleurs, la préfecture invite les bateaux à être vigilants puisque la carcasse de la baleine échouée est susceptible de dériver. "Il est recommandé de naviguer avec prudence en effectuant une veille attentive car le cétacé ne fait pas l'objet d'un marquage en surface", indique la préfecture.