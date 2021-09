IMAGES - 300 bouteilles de vin immergées pour un an dans un étang de la Brenne

Les 300 bouteilles de Valençay vont passer un peu plus d'un an sous 4 mètres de profondeur dans cet étang

À Saint-Michel-en-Brenne, les carpes et les brochets ont désormais un nouveau voisin : 300 bouteilles de vin de Valençay viennent d'être immergées dans un étang ce dimanche 12 septembre. Pour l'occasion, une cérémonie spécifique a eu lieu, en présence notamment de la confrérie gastronomique des grands escuyers de Gâtines. Les bouteilles seront ressorties l'année prochaine, en novembre 2022, pour observer (et surtout goûter !) les effets possibles de ce séjour prolongé à quatre mètres de profondeur en eau douce.

Une cérémonie avec musique, discours, repas partagé et dégustation de vin a eu lieu pour marquer le début de l'expérimentation © Radio France - Manon Klein

Une expérience sans précèdent

Si certains ont déjà tenté des expériences similaires, c'est généralement soit dans la mer, soit dans l'océan. Le grand maître de la confrérie gastronomique des Gâtines Hubert Sinson affirme avoir déjà tenté l'expérience dans un étang, avec quelques bouteilles; mais rien de comparable en termes d'échelle avec ce qui vient d'être initié à Saint-Michel-en-Brenne. L'idée de cette expérience est d'étudier les effets de ce séjour prolongé en eau douce sur le vin : "Théoriquement le vin vieillit beaucoup moins vite, il reste beaucoup plus frais. Il est dans le noir, et puis il est sans oxygène. On fera une dégustation comparative entre le témoin que j'ai gardé et ce que l'on a mis dans l'eau" explique Hubert Sinson.

C'est le grand maître Hubert Sinson qui a inspiré l'idée de ce projet © Radio France - Manon Klein

"D'un point de vue œnologique, on est peut-être au début de quelque chose. Plutôt que de construire ou d'étendre des chais en dur, pourquoi ne pas profiter de tous ces étangs que l'on a en Brenne ?" suggère Sébastien Garnier, en charge de la pisciculture au sein du Parc national régional de la Brenne (PNR), qui pilote et coordonne l'ensemble du projet.

Rapprocher pisciculteurs et viticulteurs

Les 300 bouteilles de Valençay (150 de vin rouge, 150 de vin blanc) sont hébergées dans l'étang de Benoit Deloche. Ce pisciculteur de 26 ans n'a pas hésité. "C'est un moyen de faire parler en bien de notre activité, qui est si souvent l'objet de critiques en Brenne" affirme le jeune homme. "Nous n'avons pas de viticulteurs en Brenne, mais nous avons des pisciculteurs. Le fait d'immerger une récolte, pour faire vieillir du vin, ça me paraît être une très bonne idée, parce que cela peut permettre de faire parler des étangs, de la pisciculture" acquiesce Laurent Laroche, le président du PNR.

La cérémonie d'immersion des bouteilles de vin s'est déroulée en musique © Radio France - Manon Klein

L'idée, en tous cas, semble séduire les pisciculteurs de la Brenne puisque l'un d'entre eux vient à son tour de solliciter le PNR pour mener la même expérience d'immersion.