IMAGES - Au parc de Brabois de Villers-lès-Nancy des Lorrains s'entraînent dur au Quidditch !

Pas besoin de balais volants pour jouer au Quidditch ! Ce fameux jeu inventé par l'auteur d'Harry Potter est désormais pratiqué dans la vraie vie, avec de vrais passionnés. En Lorraine, une équipe de Spinaliens et de Nancéiens s'est formée il y a plus d'un an et s'entraîne régulièrement.

Une fois le terrain délimité, les maillots endossés et les buts en anneaux installés : l'échauffement peut commencer. Régulièrement, une quinzaine de Nancéiens et de Spinaliens se rassemblent au parc de Brabois, à Villers-lès-Nancy pour jouer... au Quidditch ! Oui, le Quidditch, ce jeu inventé par l'auteur de la saga d'Harry Potter, dans lequel le célèbre sorcier à la cicatrice joue les Attrapeurs.

400 licenciés en France

Certes, ici, les balais de volent pas. Mais ils sont indispensables pour faire une partie. "Sinon ce n'est pas du Quidditch", rejette formellement ce passionné Dijonnais. Pour jouer : il vous faut quatre ballons (un souafle et trois cognards). Voilà pour le matériel. En revanche on ne vous expliquera pas les règles du jeu. Trop compliqué puisqu'elles sont tout de même compilées dans un manuel d'une centaine de pages... A la place, voici une vidéo :

Avec 400 licenciés et une Coupe de France chaque automne depuis maintenant six ans, la pratique du Quidditch prend de l'ampleur. "C'est pas du tout un délire de geek", tient à préciser David, le président de la Fédération.

Oui on a des personnes qui sont très fans d'Harry Potter, mais c'est avant tout un sport. Il y a quelques personnes dans la communauté qui sont des purs sportifs qui trouvent un intérêt dans ce sport, de part la qualité physique que ça peut demander" - David, président de la Fédération de Quidditch.

Le Quidditch, "avant tout un sport" pour le président de la Fédération. © Radio France - Marie Roussel

Eugénie, une étudiante nancéienne, renchérit : "J'ai rejoins l'équipe de Quidditch surtout parce que j'étais fan d'Harry Potter au début et que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je me suis dit que ça pouvait être le moyen de s'éclater sur un terrain et au final je reste vraiment pour le côté sportif et je suis assez intéressée par la compétition."